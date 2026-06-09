对企业来说，几乎没有什么比数字安全更重要。员工需要能够安全高效地登录其账户、设备和网络，同时一切都必须受到保护，防止入侵者或不法分子渗透。PKI 证书是网络安全中的常见工具，但并非所有人都了解它是什么、如何工作，以及与传统密码相比有何不同。
公钥基础设施（PKI）是一种系统，可让您出于安全目的对数据进行加密和签名。而 PKI 证书则通过数字方式验证用户身份，以确保账户、设备或服务的安全使用。PKI 提供了一种更安全的方式，让已知用户能够安全连接到公共系统（如网页）以及私有系统（如 VPN、Wi-Fi® 和其他多因素身份验证（MFA）系统）。
对于现代企业来说，用户名和密码正逐渐成为过去式。与此同时，PKI 证书正变得越来越普及且更具成本效益，这让企业有更充分的理由抛弃作为身份验证机制的标准用户名和密码。
凭证很容易被黑客攻击
密码和类似凭证只是一个良好的开端，但要实现良好的安全性，还需要更多措施。仅有单层安全防护的账户很容易受到外部人员和机器人攻击，他们可能在几分钟内就猜出密码。
另一方面，PKI 证书使用行业级加密以及标准的 Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)。这为设备注册及后续身份验证提供了一种简单且安全的方式�，不像密码那样容易被黑客入侵或窃取。
PKI 可减少人为错误导致的情况
人为失误是最难防范的漏洞之一，黑客也深知这一点，因此针对个人的攻击不断增加，例如网络钓鱼或中间人（MITM）攻击。这些中间人攻击是指外部人员拦截双方之间的通信。例如，当员工不小心点击了网络钓鱼电子邮件中的链接时，MITM 就可能获得该电子邮件账户，甚至设备的访问权限。
而使用 PKI，则可通过公钥/私钥组合实现多层级安全保护。因此，即使攻击者拿到公钥，也毫无用处，因为他们必须拥有私钥才能解码数据并理解其中的信息。
通过 Wi-Fi® 减少 IT 相关问题
在没有 PKI 证书和 SCEP 的情况下，任何人都可以将您的 Wi-Fi® 网络的用户名和密码提供给其他人。这会导致出现一种情况：未知用户可能在您不知情、未经许可的情况下持续使用您的网络。
PKI 证书可完全取代 Wi-Fi® 密码，并且只向选定的一组用户授予网络访问权限。例如，Foxpass 的 SCEP 作为我们 Advanced RADIUS 的一部分，可帮助您选定的用户轻松注册其设备，从而让您能够跟踪哪些用户可以访问您的 Wi‑Fi® 网络。
除了可以轻松授予网络访问权限外，还可以通过在 Foxpass Console 中吊销其 SCEP 证书，轻松撤销任何用户的访问权限。
各种规模的企业都可以使用 Foxpass 的简单证书注册协议（SCEP）快速保护其 Wi-Fi® 网络。它是全托管的，实施简单，因此企业可以轻松保护其网络，无需过多折腾。
此外，Foxpass SCEP 证书每 5 年到期一次，而常规证书每年到期一次，因此可以减少 IT 团队每年处理这些事务的麻烦。
借助像 Foxpass 这样的 PKI 管理/SCEP 系统，您可以在不影响员工或 IT 团队使用体验的情况下，保障 Wi-Fi® 网络的安全。如需了解更多信息，请预约演示或通过 help@foxpass.com 联系客服代表。
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