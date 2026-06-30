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Okta 和 Google Workspace 的基于证书的身份验证

Simi Sharma
阅读时间：4分钟
已更新
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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现代网络安全正在不断演进。对许多组织而言，安全的 Wi-Fi、VPN 和基础设施访问不再绑定于以 Microsoft 为先的身份模型或单一供应商生态系统。

许多 IT 团队以 Okta 或 Google Workspace 为中心，因此需要让网络身份验证反映这一现实。

Foxpass 帮助团队将基于身份的访问策略连接到 Wi-Fi、VPN 和网络基础设施，而无需被迫采用单一供应商的身份策略。

为什么灵活的身份支持对网络访问至关重要

许多网络访问和证书部署模型仍然假设采用以 Microsoft 为先的身份架构。但现实中的 IT 环境通常更加灵活。一些组织使用 Okta 作为其身份事实来源。另一些则依赖 Google Workspace 作为其用户生命周期和访问模型的核心。随着环境不断扩展，还有一些组织会跨多个提供商管理身份。

这种灵活性改变了网络身份验证所需实现的方式。访问决策应能够利用团队已经信任的身份上下文，无论该上下文来自 Okta 用户和群组，还是 Google Workspace 用户。目标是将基于群组的访问控制、Wi-Fi 和 VPN 访问规则以及基于证书的身份验证纳入团队已经使用的架构中。

Foxpass 将身份扩展到网络层

Foxpass 通过 Foxpass Cloud RADIUS 帮助将云身份扩展到网络访问层。这使目录用户和组能够制定 Wi‑Fi 和 VPN 访问规则，减少对共享密码的依赖，并支持更精细的 RADIUS 策略。

对于以 Okta 或 Google Workspace 为核心的团队，Foxpass 提供了一种在网络层应用基于组的访问控制的方法，而无需采用仅限 Microsoft Entra ID 的方案。

实际优势在于灵活性与兼顾无妥协。有些团队需要一条快速路径，利用凭据和组策略为 Wi-Fi 或 VPN 访问实现基于身份的身份验证。另一些团队则已准备好迈向基于证书的访问，在这种方式下，每一次连接都会通过设备证书和更强的信任控制进行验证。

Foxpass 通过 EAP-TTLS 支持基于身份的身份验证，并通过 EAP-TLS 支持基于证书的身份验证，让组织能够按自己的节奏，从基于密码的访问逐步升级到基于证书的访问。

面向云优先身份环境的基于证书的网络访问

基于证书的身份验证在这一转变中尤为重要，因为它将关注点从密码转向信任。

对于许多组织来说，采用基于证书的访问在过去往往伴随着复杂性，尤其是在身份、设备和网络基础设施并不都处于同一生态系统中时。Foxpass 支持用于 Wi‑Fi 和 VPN 访问的 EAP-TLS，并可帮助团队在托管、自带设备 (BYOD) 和云优先环境中管理基于证书的身份验证。

这在运营层面和战略层面同样重要。现代安全团队面临着既要降低复杂性，又要提升保障水平的压力。他们不想只是为了保留一种为不同时代构建的网络访问模型，就继续维持传统 RADIUS 服务器运行。他们希望获得云原生控制、更强的可审计性，以及能够反映真实身份和设备上下文的策略。

Foxpass 可帮助将网络访问朝这一方向推进，让团队能够在 Okta 和 Google Workspace 环境中实施由身份驱动和基于证书的控制，而无需承担传统基础架构的负担。

这一点最能引起哪些人的共鸣

  • Okta 和 Google Workspace 团队正从共享 Wi‑Fi 密码或 PSK 迁移到 802.1X 身份验证

  • 使用身份组来帮助控制对特定网络、VPN 和基础设施访问权限的 IT 团队。

  • 正从基于密码的 EAP-TTLS 身份验证转向基于证书的 EAP-TLS 的组织。

  • 为混合使用受管端点、BYOD 和云优先用户的团队提供支持的团队。

  • 适合那些正在寻找不局限于 Microsoft Entra ID 优先架构的网络访问方案的公司。

为灵活性而打造的现代网络身份验证

网络身份验证正成为对架构开放性的一项考验。随着组织迈向以身份为先的安全模式，安全访问需要能够与其已在使用的系统和信任模型协同工作。

对于以 Okta 和 Google Workspace 为中心的团队，这意味着可将更强大、由策略驱动且具备证书感知能力的访问方式引入 Wi‑Fi、VPN 和网络基础设施，而无需将身份决策强行限制在单一供应商模式中。

Foxpass 通过将身份驱动的访问扩展到网络层，同时保留在身份环境发生变化时灵活适应的能力，来支持这一转变。

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