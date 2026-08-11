隆重推出 Foxpass Enterprise PKI：云托管私有 PKI

随着组织将越来越多的基础设施、应用程序和身份迁移到云和混合环境中，基于证书的信任正成为现代安全的关键组成部分。
但对许多 IT 和安全团队来说，管理私有 PKI 仍然意味着维护本地证书颁发机构、拼接复杂工具链，以及排查会拖慢访问速度并带来不必要风险的证书问题。
今天，我们很高兴推出 Foxpass Enterprise PKI——一个灵活的私有证书颁发机构，旨在帮助组织为用户、设备、服务、应用程序和基础设施签发、管理和部署证书，而无需承担传统 PKI 基础设施带来的运维负担。
为什么 Enterprise PKI 此刻至关重要
证书不再局限于网站或少数几种网络身份验证工作流程。现代组织依靠证书在 Wi-Fi、VPN、SaaS 应用程序、内部服务、机器身份和基础设施之间建立可信身份。随着证书使用场景不断扩展，团队需要一种可扩展、易于管理且与现有系统相匹配的私有 PKI 模式。
Foxpass Enterprise PKI 通过提供云原生私有 CA，帮助组织摆脱传统证书颁发机构管理方式，可在整个企业范围内支持更广泛的基于证书的身份验证和身份使用场景。
除了减轻维护传统本地 PKI 基础设施的运营负担之外，Enterprise PKI 还通过支持基于 SCEP 的工作流程简化了证书注册，并可与组织已在使用的身份和设备管理平台集成。
什么是 Foxpass Enterprise PKI？
Enterprise PKI 将 Foxpass Cloud PKI 扩展为更全面的私有证��书颁发机构方案。Advanced RADIUS PKI 包含 EAP-TLS 网络身份验证所需的证书颁发机构和证书工作流程，而 Enterprise PKI 则可在用户、设备、应用程序、服务和基础设施之间支持更灵活的证书使用场景。
构建根 CA 和中间 CA 层级结构，以满足私有证书颁发机构需求。
配置证书配置文件，包括标准和自定义扩展密钥用法。
为用户、设备、服务、应用程序和基础设施签发证书。
借助 Enterprise PKI，组织可以将基于证书的信任扩展到网络访问之外，并应用到更广泛的环境中，在这些环境中，身份、身份验证和安全访问最为关键。
专为灵活的证书注册而设计
证书注册往往是 PKI 在运营上变得困难的环节。团队需要一种可靠的方法，在受管设备上签发和部署证书，而不必为每个用户、终端或使用场景建立手动流程。
Foxpass Cloud PKI 支持基于 SCEP 的注册工作流程、基于 CSR 的签发以及手动证书工作流程，让团队能够根据自身环境和运营需求，通过多种路径部署证书。基于 SCEP 的注册��可通过 Intune、Jamf、Google Admin、Addigy、Workspace ONE、Mosyle 等解决方案以及其他支持 SCEP 的工具，支持受管设备部署。
跨网络、应用程序和基础设施的安全访问
Enterprise PKI 帮助组织在多种访问场景中将证书用作可信身份层：
无密码 SaaS 访问
借助适用于 Microsoft Entra ID 的基于证书的身份验证，组织可以在符合条件访问策略的同时，为 Microsoft 365、Salesforce、Workday 和其他 SaaS 应用程序提供抗网络钓鱼访问。
安全的 Wi-Fi 和 VPN 访问
组织可以使用证书为 Wi-Fi 和 VPN 访问启用 EAP-TLS 身份验证，从而帮助减少对共享凭据的依赖，并借助可信的设备和用户身份强化网络身份验证。
面向服务和基础设施的可信身份
企业 PKI 还可为服务、应用程序、内部系统、基础设施和机器身份提供证书，帮助团队在最终用户访问之外建立基于证书的信任。
为什么选择 Foxpass Enterprise PKI？
Foxpass Enterprise PKI 将 Foxpass Cloud PKI 的能力扩展到网络身份验证之外，为组织提供适用于用户、设备、应用程序、服务和基础设施的灵活私有证书颁发机构。
减少维护传统本地证书颁发机构基础设施的需求。
支持在网络、设备、应用程序和基础设施之间实现安全的基于证书的身份验证。
让证书管理与现有身份和设备管理工作流程保持一致。
对于正在实现访问安全现代化的团队来说，Enterprise PKI 提供了一条切实可行的路径，可在不增加不必要运维复杂性的情况下扩展基于证书的信任。
开始使用 Enterprise PKI
Enterprise PKI 现已作为 Foxpass Cloud PKI 的一部分提供。无论是希望通过证书保护 Wi-Fi 和 VPN 访问、将基于证书的身份验证扩展到 SaaS 应用程序，还是在服务和基础设施之间建立可信身份，Foxpass 都能帮助简化私有 PKI 并加强访问安全。
开始免费试用、预约演示或联系我们，了解 Foxpass Enterprise PKI 如何支持组织基于证书的访问策略。