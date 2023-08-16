Allbirds通过简单，集中的解决方案为其全球办公室提供Wi-Fi® - Foxpass RADIUS（Foxpass RADIUS）
通过使用 Foxpass 从一个集中位置控制无线访问来控制不断扩展的网络
简介
挑战
Allbirds 在找
可以处理的系统
扩大。 他们需要一个
在其所有地点均可进入
解决方法
启用Foxpass 半径
他们不断扩大的网络
从一个人无线访问
结果
RADIUS 允许 Allbrids
他们的网络安全以及
继续使用 Foxpass 到
来自Allbirds
没有 Foxpass集中式 Wi-Fi® 就无法完成...... 我会给 Foxpass RADIUS 仅针对日志打五颗星，它们很容易理解并且在我们的工作流程中使用方便......Foxpass 与我们的目录和工具配合使用，适合我们的 MDM 工具（如 Kandji 和 Meraki）的更大框架，以提高安全性。
Rey Davila, Systems Specialist at Allbirds
挑战：Allbirds 需要找到一种可以随之扩展的无线接入解决方案
Allbirds 是一家新西兰裔美国公司
创造既可持续的优质设计
它们是可持续发展新时代的推动力
在 Allbirds 的成长时期，每个新地点
容易受到不受欢迎的个人获得访问权限的影响
网络。
Allbirds 开始寻找安全管理系统
扩大。
“没有集中式Wi-Fi®就无法完成
解决方案：RADIUS，一个简单、安全、集中的解决方案，具有 “五星日志”
Allbirds在全球设有10多个办事处，转向
Foxpass RADIUS，用于所有全球网络的高级视图
信息始终是最新的。 雷伊·达维拉，系统
没有 Foxpass就完成了。 Foxpass帮助Allbirds。
他们从一个位置控制无线访问。
Foxpass RADIUS的主要优点包括：
简单性 — 设置好就算了
Foxpass的网络终端和控制台使RADIUS日志记录
IT 团队和工程师无需中断即可轻松驾驭
到他们的工作日。 具有简单的用户界面和
经验，Foxpass 使 IT 团队的工作更轻松。 作为一个
结果，Foxpass通过管理节省了Allbirds的时间
自己控制访问。
“我会给 Foxpass RADIUS五颗星，只为原木，
它们易于理解且便于在我们的
工作流。
提高了安全性
大规模 cloud RADIUS允许用户登录网络
到一个共享密码。 凭借 cloud 便利，Allbirds.
从一个中心位置进行管理;它帮助他们
跟踪谁在他们的网络上。 Foxpass 也适合
他们现有的移动设备管理框架
“Foxpass 与我们的目录和工具配合使用，适合
Meraki 提高了安全性。 雷伊·达维拉
结果：Allbrids 使用 RADIUS 保护其网络和用户的隐私和安全
RADIUS 允许 Allbrids 保护隐私和安全
改善他们的安全管理工作并创建
服务器管理策略。 AllbirdsIT团队
将继续使用 Foxpass 来维护以下特权
细节
关于 Allbirds
Allbirds 是一家新西兰裔美国公司
其使命是创造出两者兼而有之的优秀设计
在旧金山，它们是旧金山的推动力
使用优质天然材料的产品，例如
2014年，E系列公司已发展成为拥有
2.025亿美元的资金由富达等投资者支持
管理层，洛克菲勒和富兰克林邓普顿