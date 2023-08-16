Allbirds通过简单，集中的解决方案为其全球办公室提供Wi-Fi® - Foxpass RADIUS（Foxpass RADIUS）

Allbirds在全球设有10多个办事处，转向

Foxpass RADIUS，用于所有全球网络的高级视图

信息始终是最新的。 雷伊·达维拉，系统

没有 Foxpass就完成了。 Foxpass帮助Allbirds。

他们从一个位置控制无线访问。

Foxpass RADIUS的主要优点包括：

简单性 — 设置好就算了

Foxpass的网络终端和控制台使RADIUS日志记录

IT 团队和工程师无需中断即可轻松驾驭

到他们的工作日。 具有简单的用户界面和

经验，Foxpass 使 IT 团队的工作更轻松。 作为一个

结果，Foxpass通过管理节省了Allbirds的时间

自己控制访问。

“我会给 Foxpass RADIUS五颗星，只为原木，

它们易于理解且便于在我们的

工作流。

提高了安全性

大规模 cloud RADIUS允许用户登录网络

到一个共享密码。 凭借 cloud 便利，Allbirds.

从一个中心位置进行管理;它帮助他们

跟踪谁在他们的网络上。 Foxpass 也适合

他们现有的移动设备管理框架



“Foxpass 与我们的目录和工具配合使用，适合

Meraki 提高了安全性。 雷伊·达维拉