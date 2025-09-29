Allbirds 通过一个简单、集中的解决方案为其全球办公室提供 Wi‑Fi® 安全
通过 Foxpass 从一个集中位置控制无线访问，从而控制不断扩展的网络
简介
挑战
Allbirds 正在寻找安全管理系统，
以应对不断扩张的规模。该公司需要设法跟踪所有站点的
无线访问情况，
同时保护网络安全。
解决方法
通过 Foxpass RADIUS， Allbirds 可以从一个位置控制 无线访问，从而实现对 不断扩展的网络的控制。
结果
通过 RADIUS，
Allbirds 能够保护其网络和
用户的隐私和安全。Allbirds IT 团队将继续使用 Foxpass
保护数据安全。
来自 Allbirds
如果没有 Foxpass 就无法完成集中式 Wi-Fi®...单凭日志功能，我就愿意给 Foxpass RADIUS 五星好评，这个软件简单易用，在我们的工作流程中使用非常方便...Foxpass 可以和我们的目录和工具一起使用，能够适应 MDM 工具（如 Kandji 和 Meraki）的大型框架，以提高安全性。
Allbirds 的系统专家 Rey Davila
挑战：Allbirds 需要找到一种可以随着自身增长进行扩展的无线访问解决方案
Allbirds 是一家诞生于美国，由新西兰人创立的公司， 主营设计和销售鞋类以及服装。 该公司以创造可持续且舒适的 优秀设计为使命。总部位于美国旧金山， Allbirds 是可持续制造新时代的 推动力。自2014年成立以来，这家 E 轮融资公司 在全球已有十余个办事处， 融资超过 2.025亿美元。
在 Allbirds 的发展时期，所有新增办事处
都自行管理其网络，导致总部
很难跟踪用户。由于
缺乏对所有下设网络站点的问责制，导致公司
容易被恶意行为者窃取访问权限，
这可能使 Allbirds 面临
数据泄露的风险。该公司需要设法跟踪所有站点的
无线访问情况，
同时保护网络安全。
Allbirds 开始寻找安全管理系统， 以应对不断扩张的 规模。
“如果没有 Foxpass 就无法完成集中式 Wi-Fi®。”- Allbirds 系统专家 Rey Davila
解决方案：RADIUS —— 简单、安全的集中式解决方案，具有五星好评的日志功能
Allbirds 在全球设有十余个办事处，采用
Foxpass RADIUS 获得对所有全球网络
和员工的高级视图。自动入职与离职可确保 信息始终是最新的。Allbirds 系统专家 Rey Davila 说：“没有 Foxpass，集中式 Wi-Fi® 就无法完成。”Foxpass 支持从一个位置 控制无线访问，从而帮助 Allbirds 控制其不断扩大的网络。
Foxpass RADIUS 的主要优势包括：
简单易用 — 仅需一次设置
对 IT 团队和工程师而言，Foxpass 的 Web 终端和控制台 简化了 RADIUS 日志记录，无需打断 日常工作。Foxpass 的用户界面和体验非常 简单，简化了 IT 团队的工作流程。Foxpass 可以通过管理 RADIUS 来维护用户，而不必手动控制访问，从而 帮助 Allbirds 节约时间。
“仅凭日志记录功能，我就愿意给 Foxpass RADIUS 五星好评， 这个软件不仅理解起来很简单，而且在我们的工作流中使用起来非常 方便。”
增强安全性
大规模云 RADIUS 允许用户 使用个人用户名和密码登录网络，而非 共享密码。凭借云的便利性，Allbirds 利用 Foxpass RADIUS 从中心位置促进 Wi-Fi® 访问 管理，有利于 跟踪对其网络的人员访问。Foxpass 也适用于 现有的移动设备管理 （MDM）框架工具。
“Foxpass 可以和我们的目录和工具一起使用，能够适应 MDM 工具（如 Kandji 和 Meraki）的大型框架， 以提高安全性。”Rey Davila
结果：Allbirds 使用 RADIUS 保护网络和用户的隐私与安全
通过 Foxpass Cloud RADIUS，Allbirds 能保护网络和用户的隐私和安全。Allbirds 还使用 Foxpass 改进安全管理工作，并制定服务器管理策略。Allbirds IT 团队将继续使用 Foxpass 维护各地员工的权限，同时确保数据安全。
细节
关于 Allbirds
Allbirds 是一家诞生于美国，由新西兰人创立的公司， 主营设计和销售鞋类以及服装。Allbirds 以创造可持续且舒适的 优秀设计为使命。该公司总部 位于美国旧金山，作为可持续制造 新时代的推动力，使用美利奴羊毛、桉树纤维等 优质天然材料制作产品。自2014年成立 以来，这家 E 轮融资公司在全球 已有十余个办事处，融资超过 2.025亿美元，Fidelity Investments、TDM Growth Partners、Tiger Global Management、Rockefeller、Franklin Templeton Investments 以及许多其他知名投资商均参与了投资。