将 Intune 设备信任引入网络身份验证
Intune 可帮助组织管理设备、部署网络配置文件并评估合规性。但当设备连接到 WPA2-Enterprise 或 WPA3-Enterprise 无线网络，或连接到使用 RADIUS 的 VPN 时，网络身份验证服务仍必须验证该连接。
Foxpass Cloud RADIUS 将身份和设备上下文纳入这一决策，帮助组织利用其已在使用的系统控制网络访问。
通过身份和设备上下文控制访问
Foxpass 使用身份、组成员身份、设备管理状态和 Intune 合规性信号来：
允许受信任的用户和设备
拒绝或隔离不合规设备
根据身份或设备上下文分配 VLAN 访问权限
添加基于证书的身份验证
使用证书为受管设备进行身份验证，以访问 Wi‑Fi 和 VPN，从而摆脱对密码的依赖。
使用 EAP-TLS 通过证书而不是密码来验证设备。
通过 Intune 将证书配置文件部署到受管设备。
使用 Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS，灵活采用云原生方式实现无密码访问。
Foxpass 与 Intune 结合使用的优势
强制执行设备合规性
使用 Intune 合规状态来允许或拒绝网络访问。
应用精细访问策略
利用身份和设备上下文来控制谁可以获得网络访问权限。
减少基础设施开销
使用云托管 RADIUS，免去本地 RADIUS 服务器管理。
支持无密码身份验证
使用证书启用无密码的 Wi‑Fi 和 VPN 访问。
将 Intune 安全性扩展到每个网络连接
借助 Foxpass Cloud RADIUS，将身份、设备合规性和基于策略的控制引入 Wi-Fi 和基于 RADIUS 的 VPN 身份验证。