Russell Education Trust 借助 Foxpass Cloud RADIUS 简化安全 Wi‑Fi 访问
精简的教育 IT 团队如何在多个校区用基于云、基于证书的身份验证取代本地 RADIUS 基础架构。
挑战
在使用 Foxpass 之前，Russell Education Trust 依靠本地 Microsoft NPS 服务和物理服务器来对 Wi‑Fi 访问进行身份验证。这套方案虽然可行，但带来了基础设施管理开销，也限制了团队向基于证书的身份验证迁移的能力。随着员工在各个校区之间流动，不一致的 SSID 和访问体验也让该信托更难提供其期望的一体化体验。
基于密码的访问也带来了安全隐患。在教育环境中，密码经常被共享、重复使用或泄露，迫使 IT 团队反复重置凭证并重新对用户进行培训。Russell Education Trust 希望采用一种更安全的方法，在不给员工或 IT 增加不必要复杂性的情况下保护网络。
解决方案
在调研了基于云的 RADIUS 和基于证书的身份验证方案后，Russell Education Trust 选择了 Foxpass Cloud RADIUS。Foxpass 提供了恰到好处的功能、灵活性和价值组合，为该信托机构提供了一种切实可行的方法，减少对本地 RADIUS 服务器的依赖，并支持更偏向云优先的安全网络访问方式。
借助 Foxpass，团队可以对受管设备使用基于证书的身份验证，同时在需要时仍支持基于用户名和密码的 RADIUS 身份验证。Foxpass 还可通过 Microsoft 365 进行身份验证，帮助该信托机构在继续向云优先架构转型的过程中，减少对本地身份基础架构的依赖。
实施
整个部署推进时间非常紧。Russell Education Trust 在暑假期间发现了 Foxpass，留给他们做出决策、完成设置并为新学年做好准备的时间只有短短几天。在 Foxpass 支持团队的帮助下，该团队完成了产品配置、连接了接入点，并开始在后台向各学校推送证书。
Russell Education Trust 的 IT 工程师 Dan Hamilton 表示：“我们只有三天时间来完成设置并让它运行起来。”“我们很快就在所有设备上完成了设置，并在配置各项内容的同时，在后台开始为所有学校部署证书。”
如果您正在寻找一种轻松实现基于证书的 Wi‑Fi 的方式，那就选择 Foxpass。
Russell Education Trust 的 IT 工程师 Dan Hamilton
结果
跨校区保持一致的访问体验
Foxpass 帮助 Russell Education Trust 在其各学校之间统一了 Wi‑Fi 访问。通过镜像 SSID 并启用基于证书的身份验证，在不同校区之间流动的员工无需 IT 为每个地点分别管理不同的访问体验，也能更一致地连接网络。
更强的 Wi‑Fi 安全性，更少的密码风险
通过推动受管设备采用基于证书的身份验证，该信托机构减少了对密码的依赖，避免密码被共享或泄露。对于访客和 BYOD 用户，Foxpass 可与该信托机构基于凭证的强制门户配合使用，帮助团队弥补不同访问场景中的安全缺口。
降低 IT 的日常管理负担
部署完成后，Foxpass 成为该机构环境中一个几乎无需维护的组成部分。员工、sixth form、承包商和理事群组会在 Microsoft 中动态更新，并通过 Foxpass 同步，从而减少手动更新。如今，团队主要只在排查故障、检查日志或进行配置更改时才会进入仪表盘。
为什么选择 Foxpass
对 Russell Education Trust 而言，Foxpass 为其提供了一条简单直接的路径，帮助实现更强大、以云为先的 Wi‑Fi 安全。该信托机构得以替换本地 RADIUS 基础设施，采用基于证书的身份验证，支持多个校区的访问，并在不增加不必要复杂性的情况下简化持续管理。
关于客户
Russell Education Trust 是一家总部位于英国的教育信托机构，在英格兰南部运营着一系列小学、中学和六年级学院。该信托机构的中央 IT 团队规模精简，负责多个校区的战略规划、基础设施建设和日常支持，因此需要一种更一致、更安全的方式来管理员工、受管设备、访客和 BYOD 用户的 Wi‑Fi 访问。