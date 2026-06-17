跳转到主要内容
返回 Splashtop
Foxpass
登录免费试用
联系我们登录免费试用

Foxpass 奖项

Splashtop 的 Foxpass 一直被评为性能卓越的云 RADIUS、PKI 和身份管理解决方案。我们在访问控制、可靠性和易实施性方面获得了 IT 专业人员和系统管理员的一致认可。

Foxpass 奖项

G2

Best Results - 2026年夏季

Splashtop 的 Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解决方案在 G2 夏季报告中获得了“Best Results”徽章。

SourceForge

Top Performer - 2026年春季

Foxpass 深受用户好评，荣获 SourceForge Top Performer 徽章，在全平台超过10万个软件产品中排名前10%。了解更多

G2

Momentum Leader

Foxpass 在以下四个类别中被 G2 评为“Momentum Leader”：微隔离、网络访问控制（NAC）、证书生命周期管理（CLM）和特权访问管理（PAM）。

GetApp

评分4.9（满分5分）

在 GetApp 上获得4.9分好评。了解为什么世界各地的团队都依赖 Foxpass 来保护其网络安全。

Capterra

评分4.9（满分5分）

Foxpass 在 Capterra 上的评分为4.9（满分5分），IT 专业人士一致认为，Foxpass 能提供市场上最可靠、最易于实施的 cloud RADIUS 和 LDAP 解决方案。

Software Advice

评分4.8分（满分5分）

Foxpass 可提供现代技术团队推荐的无缝云托管身份管理服务。

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

荣获校园奖项

2024年校园安全优胜者

Foxpass Cloud RADIUS 解决方案因在访问控制和云端管理方面表现卓越，荣获“2024年安全校园白金奖”。

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

2024年网络安全金奖得主

Foxpass 荣获2024年 Globee ®网络安全金奖，巩固了其在身份和访问管理领域的行业领导地位。

联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号