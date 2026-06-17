Foxpass 奖项
Splashtop 的 Foxpass 一直被评为性能卓越的云 RADIUS、PKI 和身份管理解决方案。我们在访问控制、可靠性和易实施性方面获得了 IT 专业人员和系统管理员的一致认可。
Foxpass 奖项
G2
Best Results - 2026年夏季
Splashtop 的 Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解决方案在 G2 夏季报告中获得了“Best Results”徽章。
SourceForge
Top Performer - 2026年春季
Foxpass 深受用户好评，荣获 SourceForge Top Performer 徽章，在全平台超过10万个软件产品中排名前10%。了解更多
G2
Momentum Leader
Foxpass 在以下四个类别中被 G2 评为“Momentum Leader”：微隔离、网络访问控制（NAC）、证书生命周期管理（CLM）和特权访问管理（PAM）。
GetApp
评分4.9（满分5分）
在 GetApp 上获得4.9分好评。了解为什么世界各地的团队都依赖 Foxpass 来保护其网络安全。
Capterra
评分4.9（满分5分）
Foxpass 在 Capterra 上的评分为4.9（满分5分），IT 专业人士一致认为，Foxpass 能提供市场上最可靠、最易于实施的 cloud RADIUS 和 LDAP 解决方案。
Software Advice
评分4.8分（满分5分）
Foxpass 可提供现代技术团队推荐的无缝云托管身份管理服务。
荣获校园奖项
2024年校园安全优胜者
Foxpass Cloud RADIUS 解决方案因在访问控制和云端管理方面表现卓越，荣获“2024年安全校园白金奖”。
Globee Awards
2024年网络安全金奖得主
Foxpass 荣获2024年 Globee ®网络安全金奖，巩固了其在身份和访问管理领域的行业领导地位。