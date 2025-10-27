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Foxpass
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A person in business attire types on a laptop displaying charts and graphs. A clipboard with a printed invoice and a pen are on the desk nearby.

LendUp 为什么使用 Foxpass

LendUp 部署 Foxpass，为其基础设施提供自动化访问控制

A person holding a tablet displaying a finance report with line graphs and circular charts, sitting at a white wooden table next to a cup of tea.

挑战

LendUp 发展迅速，IT 团队开始感受到手动管理其基础设施访问权限所带来的压力。他们不得不使用传统方案和开源方案的组合来创建用户账户、重置密码，并管理自己的 LDAP 和 RADIUS。

这占用了宝贵的资源和时间，还带来了可靠性和稳定性问题，IT 团队不得不定期排查这些问题。LendUp 希望找到一个统一的解决方案，帮助其扩展规模、实现自动化并简化基础设施的访问管理，同时节省宝贵的 IT 时间。

Four people sit around a white table using digital devices, including a smartphone and a tablet displaying charts. Papers, coffee cups, a pen, and a newspaper are also on the table. Only their hands are visible.

解决方案

LendUp 高级 IT 工程师 Josh Goffstein 表示：“我们之所以选择 Foxpass，是因为我们当时一直在使用内部资源运行 LDAP 和 Radius，这占用了大量 IT 时间，还带来了可靠性和稳定性方面的问题。”现在，我们的服务器身份验证既可靠又快速，为我的团队节省了大量时间。”

Foxpass 让他们能够自动化管理其基础架构的访问控制；现在它可作为目录和身份验证服务。

福利

  • 减轻 IT 负担

    Foxpass 提供了一套访问控制解决方案，实现了用户访问和服务器配置的自动化。如今，添加用户并管理其基础架构的访问权限既快速又简单。

  • 节省了资金

    在使用 Foxpass 之前，LendUp 有两名工程师专门负责管理 LDAP 和 RADIUS。这既昂贵，又耗时，而且管理起来很复杂。现在，这些宝贵的 IT 资源可以专注于创造营收的工作。

  • 提高正常运行时间

    传统的旧式产品和开源产品设置耗时、管理复杂，而且难以集成到云解决方案中。Foxpass 为各种规模组织的 IT 团队提供可靠性和稳定性。

在采用 Foxpass 之前，LendUp 有两名工程师专门负责管理 LDAP 和 RADIUS。如今，我们的访问控制已实现全面自动化，因此可以把人力投入到业务增长中。

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

可靠性和正常运行时间显著提升。

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

Foxpass 集成快速且简单，其云托管解决方案契合我们的整体基础架构，而直观的 UI 也让它非常易于使用。

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

A person holds a white tablet displaying a digital magazine or blog featuring articles, a coffee cup photo, a camera image, and a dessert. A cup of coffee sits on the table beside the tablet.

关于 LendUp

LendUp 的使命是为每个人提供一条通往更好财务健康的道路。他们提供安全、透明的产品，扩大金融服务可及性、降低成本，并为目前因信用评分较低而在传统银行体系中选择有限的 8000 多万美国人提供建立信用记录的机会。LendUp 位于旧金山，其背后有多家知名硅谷投资者支持，包括 Y-combinator、Google Ventures、Susa Ventures、Data Collective、Kleiner Perkins、Andreessen Horowitz、Seed Fund、Kapor Capital、QED、Cliff Investor、Yuri Milner 和 Thomvest Ventures，以及其他备受认可的天使投资人和企业家。

关于 Foxpass

Foxpass 提供服务器和 Wi-Fi® 安全防护。Foxpass 确保公司的工程师只能在指定时间内访问其应当访问的机器，并且只能访问必要的内容。这可通过 LDAP、RADIUS 和 SSH Key 管理来实现。

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