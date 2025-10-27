LendUp 为什么使用 Foxpass
LendUp 部署 Foxpass，为其基础设施提供自动化�访问控制
挑战
LendUp 发展迅速，IT 团队开始感受到手动管理其基础设施访问权限所带来的压力。他们不得不使用传统方案和开源方案的组合来创建用户账户、重置密码，并管理自己的 LDAP 和 RADIUS。
这占用了宝贵的资源和时间，还带来了可靠性和稳定性问题，IT 团队不得不定期排查这些问题。LendUp 希望找到一个统一的解决方案，帮助其扩展规模、实现自动化并简化基础设施的访问管理，同时节省宝贵的 IT 时间。
解决方案
LendUp 高级 IT 工程师 Josh Goffstein 表示：“我们之所以选择 Foxpass，是因为我们当时一直在使用内部资源运行 LDAP 和 Radius，这占用了大量 IT 时间，还带来了可靠性和稳定性方面的问题。”现在，我们的服务器身份验证既可靠又快速，为我的团队节省了大量时间。”
Foxpass 让他们能够自动化管理其基础架构的访问控制；现在它可作为目录和身份验证服务。
福利
减轻 IT 负担
Foxpass 提供了一套访问控制解决方案，实现了用户访问和服务器配置的自动化。如今，添加用户并管理其基础架构的访问权限既快速又简单。
节省了资金
在使用 Foxpass 之前，LendUp 有两名工程师专门负责管理 LDAP 和 RADIUS。这既昂贵，又耗时，而且管理起来很复杂。现在，这些宝贵的 IT 资源可以专注于创造营收的工作。
提高正常运行时间
传统的旧式产品和开源产品设置耗时、管理复杂，而且难以集成到云解决方案中。Foxpass 为各种规模组织的 IT 团队提供可靠性和稳定性。
在采用 Foxpass 之前，LendUp 有两名工程师专门负责管理 LDAP 和 RADIUS。如今，我们的访问控制已实现全面自动化，因此可以把人力投入到业务增长中。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
可靠性和正常运行时间显著提升。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass 集成快速且简单，其云托管解决方案契合我们的整体基础架构，而直观的 UI 也让它非常易于使用。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
关于 LendUp
LendUp 的使命是为每个人提供一条通往更好财务健康的道路。他们提供安全、透明的产品，扩大金融服务可及性、降低成本，并为目前因信用评分较低而在传统银行体系中选择有限的 8000 多万美国人提供建立信用记录的机会。LendUp 位于旧金山，其背后有多家知名硅谷投资者支持，包括 Y-combinator、Google Ventures、Susa Ventures、Data Collective、Kleiner Perkins、Andreessen Horowitz、Seed Fund、Kapor Capital、QED、Cliff Investor、Yuri Milner 和 Thomvest Ventures，以及其他备受认可的天使投资人和企业家。
关于 Foxpass
Foxpass 提供服务器和 Wi-Fi® 安全防护。Foxpass 确保公司的工程师只能在指定时间内访问其应当访问的机器，并且只能访问必要的内容。这可通过 LDAP、RADIUS 和 SSH Key 管理来实现。