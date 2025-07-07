为什么 Imgur 使用 Foxpass
Imgur 部署 Foxpass 以大规模自动化 LDAP 和安全最佳实践
挑战
Imgur 的团队正在快速增长，他们感受到手动管理内部账户和维护用户访问其基础设施的安全最佳实践的痛苦。团队花费了大量宝贵的时间和资源在手动管理服务器身份验证、进行用户配置、取消配置和重置密码上。
他们正在寻找一种解决方案，能够通过自动化访问控制来节省时间，并帮助他们大规模实施安全最佳实践。
解决方案
Michael Cummings，首席 DevOps 工程师，说：“我知道我在寻找解决方案中的哪些功能，而 Foxpass 是自动化我们的 LDAP 以及使访问控制易于管理我们不断增长的团队的正确选择。”
Foxpass 提供了一整套功能，自动化了服务器访问和 RADIUS 管理，以及与 Imgur 的工单系统集成。随着 Imgur IT 团队的不断扩展，Foxpass 使管理其基础设施的访问变得容易。
福利
IT 时间节省者
Foxpass 自动化的 LDAP 和 RADIUS 管理，为 IT 节省了大量时间和手动管理的负担。
改善安全最佳实践
Foxpass 是围绕安全最佳实践构建的，使得为用户授予和撤销访问权限以及创建特定角色的基础设施资源访问变得简单快捷。
Foxpass 轻松扩展
Imgur团队在不断壮大并消耗更多服务。Foxpass使访问管理变得快速和简单，因此他们可以将时间花在业务的构建和扩展上。
关于 Imgur
Imgur 是分享和欣赏互联网上最精彩图片的最佳平台。每天，数百万人使用 Imgur，通过来自世界各地的有趣、暖心和有用的图片和故事获得娱乐和灵感。Imgur 是全球最大的图片分享社区，拥有超过1.5亿的月活跃用户。
关于 Foxpass
Foxpass 提供服务器和 Wi-Fi® 安全。Foxpass 确保公司的工程师只能在指定的时间内访问他们应该访问的机器，并且只能访问必要的内容。这是通过 LDAP、RADIUS 和 SSH 密钥管理实现的。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商标。