Hibbett 如何部署 Cloud RADIUS 和基于证书的 Wi‑Fi
Hibbett 是美国最大的运动零售商之一，希望升级其无线安全策略，摆脱预共享密钥（PSK），转向更强大、可大规模部署的基于证书的身份验证。虽然企业办公地点已经采用了基于证书的 Wi-Fi，但要将 EAP-TLS 扩展到每一家零售门店，则需要一种更灵活、云原生的方法，同时又不能干扰现有基础设施。
Foxpass 正是为此而生：这是一项云托管的 RADIUS 服务，并与 Foxpass Cloud PKI 进行了专门构建的集成，使 Hibbett 能够在 1,000 多家门店部署安全的基于证书的 Wi‑Fi，取得了出色的上线成功率，并大幅降低了运营开销。
现状：在 1,000 多家零售门店中扩展 Wi-Fi 安全性
在零售门店层面，Hibbett 一直依赖 PSK 提供 Wi‑Fi 访问——但这种方法一旦扩展到企业规模，就会变得难以管理且不够安全。他们的 IT 安全工程与运营总监将 PSK 形容为更适合“夫妻店”的东西，而不适用于大型、价值数十亿美元的零售组织。
企业需要：
在所有地点采用标准化、安全的身份验证模型
基于证书的无密码 Wi-Fi
为管理者和区域团队打造无缝漫游体验
减少与 PSK 轮换和更替相关的运营开销
目标很明确：在整个零售门店和企业办公网络范围内实现 Wi-Fi 安全的现代化。
转折点：传统 PKI 的限制让扩展变得不切实际
企业总部已经采用了基于证书的身份验证，但要在整个门店范围内扩展，则需要其现有 PKI 环境难以轻松支持的能力。
难点不在于采用 EAP-TLS，而在于如何在不重建底层 PKI 或网络身份验证基础设施的情况下，将其部署到整个企业。
与许多历史悠久的组织一样，Hibbett 现有的 PKI 基础架构在设计之初并非为了支持以下需求：
向数千台共享零售设备签发证书
分布式证书生命周期操作
在 1,000 多家地理位置分散的门店中实现一致部署
如果在内部重建 PKI，将需要投入大量时间、资金和维护成本。Hibbett 转而寻求一种云原生方案，在不影响现有系统的前提下，提供灵活性、可管理性和可扩展性。
Foxpass Cloud RADIUS 和 Cloud PKI 恰好提供了这些功能。
解决方案：面向零售规模的云 RADIUS + 基于设备的证书
适用于每家门店的统一企业级 SSID
以 Foxpass Cloud RADIUS 作为身份验证骨干，Hibbett 在所有门店部署了同一安全的企业 SSID。这提供了：
为往返各地出差的企业员工和管理层提供即时连接
当他们到访总部或配送中心时，可实现无缝入职
覆盖整个企业的一致、安全的无线体验
基于设备的证书身份验证
门店手持设备是多人共用且流转频繁的共享设备，因此按用户分配证书难以管理。
Hibbett 成为 Foxpass 最早采用基于设备的身份验证的客户之一，按设备而非按用户签发证书——这一要求在当时是任何竞争供应商都无法支持的。
提供的基于设备的身份验证：
为每台手持设备提供稳定、持久的身份标识
员工更替期间无需重新签发证书
简单、可扩展的证书生命周期管理
专为 Foxpass Cloud PKI 集成打造
Foxpass Cloud PKI 简化了证书签发和续订：
自动化证书配置、续期和失效处理
所有设备统一配置
完全不依赖传统 PKI 基础架构
云端简洁体验，无需重建基础架构
借助 Foxpass，Hibbett 无需再依赖其复杂的旧有 PKI 基础架构。Foxpass 提供了一个简洁的云原生 RADIUS 和证书平台，稳定可靠。
部署上线：面向数千台设备、几乎零问题的部署
迁移像 Hibbett 这样规模的零售企业绝非易事。大约横跨：
1,000 家门店
每家门店 4–5 台手持设备（总计约 4,000–5,000 台设备）
他们只遇到了 46 次证书注册错误，错误率刚刚超过 1%。对于这种规模和分布的零售机构来说，这一比率异常之低，体现了 Foxpass 的 Cloud PKI + Cloud RADIUS 集成的稳定性。Foxpass 部署的简洁性和一致性，让 Hibbett 能够快速、可靠地将基于证书的 Wi-Fi 部署到每家门店，并将故障排查需求降至最低
Foxpass 使 Hibbett 能够大幅实现其身份验证架构的现代化：
- 在所有地点实现标准化的基于证书的 Wi-Fi
- 无密码 EAP-TLS 取代所有 PSK
- 在门店、总部和配送中心之间无缝漫游
- 数千台设备中，配置问题不到 1%
- 无需重建或维护内部 PKI
- 为零售规模网络访问打造强大的零信任基础
为什么选择 Foxpass：专为零信任、零售环境和规模化而打造
Hibbett 选择 Foxpass，是因为它提供了：
专为 EAP-TLS 设计的云托管 RADIUS 平台
紧密集成并具备自动化生命周期管理的云 PKI
基于设备的证书支持对共享零售终端至关重要
快速上线，运营开销极低
可扩展至覆盖 1,000 多家门店的数千个端点
零信任、无密码的安全方法
如果想尽可能减少本地部署的部分，别试图自己搭建，也别重复造轮子。Foxpass 价格合理，表现非常出色，而且一旦把 SCEP 配置文件设置正确，它就能顺畅运行。
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
关于 Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI 为 Wi‑Fi、VPN 和网络访问提供安全、无密码、基于证书和基于身份的身份验证。借助无缝集成、自动化证书管理和与零信任架构的一致性，Foxpass 可帮助各组织简化大规模网络安全管理——这一切都由 Splashtop 的全球可靠性和企业级支持提供保障。