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Hibbett 如何部署 Cloud RADIUS 和基于证书的 Wi‑Fi

Hibbett 是美国最大的运动零售商之一，希望升级其无线安全策略，摆脱预共享密钥（PSK），转向更强大、可大规模部署的基于证书的身份验证。虽然企业办公地点已经采用了基于证书的 Wi-Fi，但要将 EAP-TLS 扩展到每一家零售门店，则需要一种更灵活、云原生的方法，同时又不能干扰现有基础设施。

Foxpass 正是为此而生：这是一项云托管的 RADIUS 服务，并与 Foxpass Cloud PKI 进行了专门构建的集成，使 Hibbett 能够在 1,000 多家门店部署安全的基于证书的 Wi‑Fi，取得了出色的上线成功率，并大幅降低了运营开销。

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现状：在 1,000 多家零售门店中扩展 Wi-Fi 安全性

在零售门店层面，Hibbett 一直依赖 PSK 提供 Wi‑Fi 访问——但这种方法一旦扩展到企业规模，就会变得难以管理且不够安全。他们的 IT 安全工程与运营总监将 PSK 形容为更适合“夫妻店”的东西，而不适用于大型、价值数十亿美元的零售组织。

企业需要：

  • 在所有地点采用标准化、安全的身份验证模型

  • 基于证书的无密码 Wi-Fi

  • 为管理者和区域团队打造无缝漫游体验

  • 减少与 PSK 轮换和更替相关的运营开销

目标很明确：在整个零售门店和企业办公网络范围内实现 Wi-Fi 安全的现代化。

Photo of several laptops, phones, and tablets

转折点：传统 PKI 的限制让扩展变得不切实际

企业总部已经采用了基于证书的身份验证，但要在整个门店范围内扩展，则需要其现有 PKI 环境难以轻松支持的能力。

难点不在于采用 EAP-TLS，而在于如何在不重建底层 PKI 或网络身份验证基础设施的情况下，将其部署到整个企业。

与许多历史悠久的组织一样，Hibbett 现有的 PKI 基础架构在设计之初并非为了支持以下需求：

  • 向数千台共享零售设备签发证书

  • 分布式证书生命周期操作

  • 在 1,000 多家地理位置分散的门店中实现一致部署

如果在内部重建 PKI，将需要投入大量时间、资金和维护成本。Hibbett 转而寻求一种云原生方案，在不影响现有系统的前提下，提供灵活性、可管理性和可扩展性。

Foxpass Cloud RADIUSCloud PKI 恰好提供了这些功能。

解决方案：面向零售规模的云 RADIUS + 基于设备的证书

适用于每家门店的统一企业级 SSID

以 Foxpass Cloud RADIUS 作为身份验证骨干，Hibbett 在所有门店部署了同一安全的企业 SSID。这提供了：

  • 为往返各地出差的企业员工和管理层提供即时连接

  • 当他们到访总部或配送中心时，可实现无缝入职

  • 覆盖整个企业的一致、安全的无线体验

基于设备的证书身份验证

门店手持设备是多人共用且流转频繁的共享设备，因此按用户分配证书难以管理。

Hibbett 成为 Foxpass 最早采用基于设备的身份验证的客户之一，按设备而非按用户签发证书——这一要求在当时是任何竞争供应商都无法支持的。

提供的基于设备的身份验证：

  • 为每台手持设备提供稳定、持久的身份标识

  • 员工更替期间无需重新签发证书

  • 简单、可扩展的证书生命周期管理

专为 Foxpass Cloud PKI 集成打造

Foxpass Cloud PKI 简化了证书签发和续订：

  • 自动化证书配置、续期和失效处理

  • 所有设备统一配置

  • 完全不依赖传统 PKI 基础架构

云端简洁体验，无需重建基础架构

借助 Foxpass，Hibbett 无需再依赖其复杂的旧有 PKI 基础架构。Foxpass 提供了一个简洁的云原生 RADIUS 和证书平台，稳定可靠。


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部署上线：面向数千台设备、几乎零问题的部署

迁移像 Hibbett 这样规模的零售企业绝非易事。大约横跨：

  • 1,000 家门店

  • 每家门店 4–5 台手持设备（总计约 4,000–5,000 台设备）

他们只遇到了 46 次证书注册错误，错误率刚刚超过 1%。对于这种规模和分布的零售机构来说，这一比率异常之低，体现了 Foxpass 的 Cloud PKI + Cloud RADIUS 集成的稳定性。Foxpass 部署的简洁性和一致性，让 Hibbett 能够快速、可靠地将基于证书的 Wi-Fi 部署到每家门店，并将故障排查需求降至最低

Foxpass 使 Hibbett 能够大幅实现其身份验证架构的现代化：

  • 在所有地点实现标准化的基于证书的 Wi-Fi
  • 无密码 EAP-TLS 取代所有 PSK
  • 在门店、总部和配送中心之间无缝漫游
  • 数千台设备中，配置问题不到 1%
  • 无需重建或维护内部 PKI
  • 为零售规模网络访问打造强大的零信任基础
A hand holding a safety lock reaches through a tablet into the zero trust security space.

为什么选择 Foxpass：专为零信任、零售环境和规模化而打造

Hibbett 选择 Foxpass，是因为它提供了：

  • 专为 EAP-TLS 设计的云托管 RADIUS 平台

  • 紧密集成并具备自动化生命周期管理的云 PKI

  • 基于设备的证书支持对共享零售终端至关重要

  • 快速上线，运营开销极低

  • 可扩展至覆盖 1,000 多家门店的数千个端点

  • 零信任、无密码的安全方法


如果想尽可能减少本地部署的部分，别试图自己搭建，也别重复造轮子。Foxpass 价格合理，表现非常出色，而且一旦把 SCEP 配置文件设置正确，它就能顺畅运行。

Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett

A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

关于 Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI 为 Wi‑Fi、VPN 和网络访问提供安全、无密码、基于证书和基于身份的身份验证。借助无缝集成、自动化证书管理和与零信任架构的一致性，Foxpass 可帮助各组织简化大规模网络安全管理——这一切都由 Splashtop 的全球可靠性和企业级支持提供保障。

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