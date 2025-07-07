为什么 Evident.io 选择了 Foxpass
Foxpass为Evident.io提供集中身份验证
挑战
Evident.io 的技术运营团队正在快速增长，他们开始感受到手动为新用户入职和管理登录凭据的痛苦。作为一家诞生于云端的公司，自动化操作和流程是扩展核心服务的关键。消除在快速增长期间变得脆弱的手动流程至关重要。
在内部管理 LDAP 既昂贵又复杂，会将宝贵资源从公司的核心重点中转移。他们寻找一种解决方案，帮助他们在大规模上自动化用户账户基础设施，并提供集中身份验证。
解决方案
Rick Colette，DevOps总监说：“识别和实施一个自动化的LDAP解决方案，为我们整个团队提供集中身份验证，这一点至关重要。我们在整个组织中进行了多次讨论，找到适合我们现代技术方法的解决方案，使我们能够更快、更高效地运作。”
Foxpass提供了自动化用户访问的灵活性和控制，并提供了易于管理的集中身份验证。Evident.io团队可以轻松添加新用户，仅启用他们需要的资源访问，并以编程方式停用旧账户。
福利
为IT节省时间和金钱
Foxpass 自动化了LDAP，消除了将工程时间专门用于手动管理的复杂且耗时的过程。
改进的安全最佳实践
Foxpass围绕安全最佳实践构建，帮助Evident.io通过利用限制访问到特定角色区域和基础设施资源的策略来控制访问。
关于 Evident.io
Evident.io 是公共云安全和合规自动化的先驱和领导者。Evident Security Program (ESP) 使各类规模的组织能够主动管理公共云安全风险——从单一仪表盘中最小化攻击面并改善整体安全态势。
ESP 持续监控组织的整个公共云足迹，识别和评估报告。Evident.io 是一家位于加利福尼亚州普莱森顿的私人公司，由 Bain Capital Ventures、GV、True Ventures 和 Venrock 支持。Evident.io 后来被 Palo Alto Networks 收购。
关于 Foxpass
Foxpass 提供服务器和 Wi-Fi RADIUS 安全。Foxpass 确保您的工程师和服务器使用您团队现有的身份验证方法和自动访问策略受到保护。这是通过 LDAP、RADIUS 和 SSH 密钥管理实现的。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商标。