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Foxpass
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Foxpass 销售信息税务

以下是关于您的 Foxpass 服务税费的常见问题解答。

税率如何确定

税率因国家、州、地区和城市而异，并以收取您的 Foxpass 费用时适用的税率为准。这些金额可能会因当地税务要求而随时间变化。

Foxpass 的价格包含销售税吗？

所示的 Foxpass 价格不包含销售税。如果适用销售税，它会在发票中单独列出。根据当地销售税法规，Foxpass 在部分地区向当地居民客户销售，因此您的 Foxpass 服务在这些地区可能需要缴纳销售税。

如何获取 Foxpass 费用的发票

您的 Foxpass 发票会列出您的 Foxpass 费用及适用税费。可登录您的账户并前往付款页面，查看或下载发票。

如何提交免税信息

如果您居住在美国并希望提交免税信息，请先更新您的 Bill To/Ship To Address（在网络控制台中更新），并在完成交易前或下次自动续订前，将以下信息发送至 tax-exempt@splashtop.com

  • 订阅所有者账户的 Foxpass 账户电子邮件

  • 税号和/或 EIP

  • 您的州税转售证书/免税证书副本

  • 免税类型 （慈善、转售、宗教、政府、教育等）

  • 如果适用，请提供您的501(c)、副本

  • 请在您的 Foxpass 账户中更新账单寄送地址（请在网络控制台中更新）

税额收错了？

Foxpass 服务的税费根据您的账单地址确定。登录您的账户 [ global | eu | au ]，然后前往“付款”部分，确保账单地址正确。

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