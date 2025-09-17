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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass：安全、快速且经济实惠的 FreeRADIUS 替代方案

无需自己动手折腾，也能存储和管理用户配置文件，避免复杂操作和隐藏成本。几分钟内即可获得与您的 IdP 和 MDM 集成、完全托管且可支持零信任的 RADIUS，无需等待数周。

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为什么团队会选择 FreeRADIUS 之外的方案

FreeRADIUS 是一款功能强大的开源 RADIUS 服务器，但其风险可能大于其带来的收益。配置、托管和维护 FreeRADIUS 既耗时，又需要较高的专业技能，而且一旦配置不当还会带来风险。

另一方面，像 Foxpass 这样的托管云服务在保留核心优势的同时，也免除了这项负担。

  • 设置和实施过程复杂：FreeRADIUS 常因有太多“可调参数”和配置文件而受到诟病。内部专家有限的组织，可能会难以管理和部署它。

  • 价值实现周期过长：即使对经验丰富的管理员而言，FreeRADIUS 的典型 DIY 配置也需要 2–4 周。真能等这么久吗？

  • 持续维护：FreeRADIUS 需要每月打补丁、监控、备份和维护高可用性，给 IT 团队又增加了一项需要兼顾的工作。

  • 隐性成本会不断累积：FreeRADIUS 并不免费。部署成本可能在 1.5 万至 2 万美元之间，此外每年还需 1.48 万至 2.08 万美元的维护费用（不含 PKI/MDM）。

  • 集成难度：将 Wi-Fi 接入点与 FreeRADIUS 集成，并将其与身份提供商及第三方解决方案（如 Microsoft Entra ID 或 Google Workspace）集成，过程可能会很繁琐。终端设备还需要部署正确的 RADIUS 协议，并进行正确配置，以确保整个设置顺利运行。


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

为什么 Foxpass 是更好的选择

Foxpass 提供云托管的 RADIUS 解决方案，让您无需承担运维负担或额外成本，即可享受 FreeRADIUS 的优势，并以具备零信任安全性的安全托管云服务形式交付。

  • 数分钟即可实现价值：我们承担繁重工作，让您能够快速保护网络安全。

  • 99.99% 正常运行时间 & 无单点故障：Foxpass 内置高可用性和全球冗余。无论何时需要帮助，我们经验丰富的支持团队都将 24/7 随时待命。

  • IdP 和 MDM 集成：与 Entra ID (Azure AD)、Google Workspace、Okta、OneLogin、Microsoft Intune、JAMF 等无缝集成。

  • 零信任就绪：通过覆盖 Wi‑Fi 和 VPN 的基于身份和证书的身份验证，保护您的网络。

  • 合规支持：Foxpass 在 Splashtop 安全框架的支持下，通过符合 SOC 2 的运营和便于审计的访问控制，帮助满足安全要求。


功能逐项对比：Foxpass vs. FreeRADIUS

部署与运维

  • Foxpass：托管式云 RADIUS，提供快速部署、高可用性和内置监控。

  • FreeRADIUS：自托管基础架构、配置、可用性、监控和补丁管理都需要自行负责。

总拥有成本

  • Foxpass：可按可预测的订阅方式获取，包含持续支持和维护。

  • FreeRADIUS：15–20K 美元设置费 + 14.8–20.8K 美元/年维护。

系统集成

  • Foxpass：原生 IdP/MDM 同步，可连接您的 Wi‑Fi、VPN 和端点。

  • FreeRADIUS：手动配置 IdP/AP/端点存在更高的配置错误风险。

安全态势

  • Foxpass：基于证书和身份的授权、云安全审计以及零信任一致性。

  • FreeRADIUS：安全性取决于配置、补丁更新频率和监控。


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

IT 安全负责人关注的成果

别再只盯着功能清单。借助 Foxpass，优化可衡量的成果。

  • 降低风险：通过 802.1X + RADIUS、基于身份的访问控制和强认证，消除预共享密钥（PSK）。

  • 加速部署：避免耗时数周的自助实施项目，几分钟内即可上线。

  • 降低总体拥有成本：用可预测的订阅替代资本支出和管理时间成本。

  • 简化审计：集中式策略和日志可支持 SOC-2 和内部审查。


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

Foxpass 在您的技术栈中如何运作

Foxpass 专为现代 IT 团队打造。它对开发人员友好，基于标准且易于操作，因此可在不给 IT 部门增加额外负担的情况下保护网络。

  • 连接您的 IdP：通过同步 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 中的用户/组，实现大规模网络访问管理。

  • 注册设备：使用基于证书的身份验证，并与 Intune、Jamf、Kandji、Mosyle 等集成。或者使用 Foxpass BYOD Certificate Installer 启用无密码 BYOD 身份验证。

  • 保护访问：对 Wi‑Fi 和 VPN 强制执行 802.1X，并应用基于角色的策略，将未授权用户拒之门外。

  • 监控并证明： 通过云日志和可见性状态密切关注您的网络。


无需高成本或复杂部署，也能保护您的网络

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荣誉与奖项

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
Zero Trust Security award

常见问题解答

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