为什么团队会选择 FreeRADIUS 之外的方案
FreeRADIUS 是一款功能强大的开源 RADIUS 服务器，但其风险可能大于其带来的收益。配置、托管和维护 FreeRADIUS 既耗时，又需要较高的专业技能，而且一旦配置不当还会带来风险。
另一方面，像 Foxpass 这样的托管云服务在保留核心优势的同时，也免除了这项负担。
设置和实施过程复杂：FreeRADIUS 常因有太多“可调参数”和配置文件而受到诟病。内部专家有限的组织，可能会难以管理和部署它。
价值实现周期过长：即使对经验丰富的管理员而言，FreeRADIUS 的典型 DIY 配置也需要 2–4 周。真能等这么久吗？
持续维护：FreeRADIUS 需要每月打补丁、监控、备份和维护高可用性，给 IT 团队又增加了一项需要兼顾的工作。
隐性成本会不断累积：FreeRADIUS 并不免费。部署成本可能在 1.5 万至 2 万美元之间，此外每年还需 1.48 万至 2.08 万美元的维护费用（不含 PKI/MDM）。
集成难度：将 Wi-Fi 接入点与 FreeRADIUS 集成，并将其与身份提供商及第三方解决方案（如 Microsoft Entra ID 或 Google Workspace）集成，过程可能会很繁琐。终端设备还需要部署正确的 RADIUS 协议，并进行正确配置，以确保整个设置顺利运行。
为什么 Foxpass 是更好的选择
Foxpass 提供云托管的 RADIUS 解决方案，让您无需承担运维负担或额外成本，即可享受 FreeRADIUS 的优势，并以具备零信任安全性的安全托管云服务形式交付。
数分钟即可实现价值：我们承担繁重工作，让您能够快速保护网络安全。
99.99% 正常运行时间 & 无单点故障：Foxpass 内置高可用性和全球冗余。无论何时需要帮助，我们经验丰富的支持团队都将 24/7 随时待命。
IdP 和 MDM 集成：与 Entra ID (Azure AD)、Google Workspace、Okta、OneLogin、Microsoft Intune、JAMF 等无缝集成。
零信任就绪：通过覆盖 Wi‑Fi 和 VPN 的基于身份和证书的身份验证，保护您的网络。
合规支持：Foxpass 在 Splashtop 安全框架的支持下，通过符合 SOC 2 的运营和便于审计的访问控制，帮助满足安全要求。
功能逐项对比：Foxpass vs. FreeRADIUS
部署与运维
Foxpass：托管式云 RADIUS，提供快速部署、高可用性和内置监控。
FreeRADIUS：自托管基础架构、配置、可用性、监控和补丁管理都需要自行负责。
总拥有成本
Foxpass：可按可预测的订阅方式获取，包含持续支持和维护。
FreeRADIUS：15–20K 美元设置费 + 14.8–20.8K 美元/年维护。
系统集成
Foxpass：原生 IdP/MDM 同步，可连接您的 Wi‑Fi、VPN 和端点。
FreeRADIUS：手动配置 IdP/AP/端点存在更高的配置错误风险。
安全态势
Foxpass：基于证书和身份的授权、云安全审计以及零信任一致性。
FreeRADIUS：安全性取决于配置、补丁更新频率和监控。
IT 安全负责人关注的成果
别再只盯着功能清单。借助 Foxpass，优化可衡量的成果。
降低风险：通过 802.1X + RADIUS、基于身份的访问控制和强认证，消除预共享密钥（PSK）。
加速部署：避免耗时数周的自助实施项目，几分钟内即可上线。
降低总体拥有成本：用可预测的订阅替代资本支出和管理时间成本。
简化审计：集中式策略和日志可支持 SOC-2 和内部审查。
Foxpass 在您的技术栈中如何运作
Foxpass 专为现代 IT 团队打造。它对开发人员友好，基于标准且易于操作，因此可在不给 IT 部门增加额外负担的情况下保护网络。
连接您的 IdP：通过同步 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 中的用户/组，实现大规模网络访问管理。
注册设备：使用基于证书的身份验证，并与 Intune、Jamf、Kandji、Mosyle 等集成。或者使用 Foxpass BYOD Certificate Installer 启用无密码 BYOD 身份验证。
保护访问：对 Wi‑Fi 和 VPN 强制执行 802.1X，并应用基于角色的策略，将未授权用户拒之门外。
监控并证明： 通过云日志和可见性状态密切关注您的网络。