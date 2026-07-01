说到云计算，轻量级目录访问协议（LDAP）是员工目录和用户凭据的基础。无论是管理 AWS EC2 实例、VPN，还是传统应用程序的登录，LDAP 都能统统搞定。
像 OpenLDAP 这样需要自行搭建的 LDAP 解决方案管理起来可能有些困难，而且所需的维护工作也相当繁琐乏味。尽管总体而言非常耗时，但云 LDAP 已让网络安全基础设施中的关键一环变得触手可及，可满足任何企业的访问控制需求。
LDAP 创建于 1993 年，全称为 Lightweight Directory Access Protocol，是一种用于访问和管理目录服务的标准应用协议。LDAP 是国际标准化组织（ISO）X.500 目录服务标准的一种简化实现。
LDAP 在客户端部署和运行所需的条件很少，因此特别适合网络化服务器应用，也就是所谓的“瘦客户端”应用。
可以把 LDAP 想象成一本巨大的虚拟电话簿。当你打开电话簿时，就会突然获得一个大型目录的访问权限，而这正是通往成千上万人联系信息（其用户凭据）的关键。
LDAP 以树状结构存储用户凭据，这种结构自然被称为“目录信息树”（简称 DIT）。树的顶层始于 Root Distinguished Name，也称为“命名上下文”或“后缀”。
LDAP DIT 中的每个位置都对应其各自的 Distinguished Name（简称 DN）。例如，DIT 中的用户凭据可按主机域、部门和人员姓名进行存储。
当您登录到 LDAP 服务器并准备发起对用户或组的搜索时，这一过程称为“绑定”。本质上，绑定就是对用户的密码凭证进行身份验证的过程。
绑定后，每个用户各属性的名称会缩写为便于记忆的字符串，例如：“cn”表示“common name”，“sn”表示“surname”，“c”表示“country”，�“mail”表示“email address”，“ou”表示组织单位，“dc”表示“domain component”。
树顶的任何 DN 都优先于其下方的条目。因此，可以将 DIT 视为一种瀑布式结构，逐级向下延伸，形成一个高度结构化、按层级顺序组织的目录系统。
事实上，DN 出现的位置本身就说明了它在目录中的架构：它位于逗号之间，并通过等号在语法上列出搜索条件。
example.com 的一个 DN 示例可能如下所示：
["uniqueIdentifier=85317,dc=person,s=state,c=us,dc=example,dc=com"]
一个完整的 DIT 架构可能如下所示：
如您所见，LDAP 并不是一种可以在一周内，甚至一个月内，就为整个企业轻松上手并完成部署的东西。手动管理 LDAP 往往流程复杂，而且让人非常头疼。事实上，Foxpass 正是在这种挫败感中诞生的！
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