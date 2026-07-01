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什么是 LDAP，它如何工作？

Foxpass Team
阅读时间：3分钟
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说到云计算，轻量级目录访问协议（LDAP）是员工目录和用户凭据的基础。无论是管理 AWS EC2 实例、VPN，还是传统应用程序的登录，LDAP 都能统统搞定。

像 OpenLDAP 这样需要自行搭建的 LDAP 解决方案管理起来可能有些困难，而且所需的维护工作也相当繁琐乏味。尽管总体而言非常耗时，但云 LDAP 已让网络安全基础设施中的关键一环变得触手可及，可满足任何企业的访问控制需求。

LDAP 创建于 1993 年，全称为 Lightweight Directory Access Protocol，是一种用于访问和管理目录服务的标准应用协议。LDAP 是国际标准化组织（ISO）X.500 目录服务标准的一种简化实现。

LDAP 在客户端部署和运行所需的条件很少，因此特别适合网络化服务器应用，也就是所谓的“瘦客户端”应用。

Graphic showing how LDAP works

可以把 LDAP 想象成一本巨大的虚拟电话簿。当你打开电话簿时，就会突然获得一个大型目录的访问权限，而这正是通往成千上万人联系信息（其用户凭据）的关键。

LDAP 以树状结构存储用户凭据，这种结构自然被称为“目录信息树”（简称 DIT）。树的顶层始于 Root Distinguished Name，也称为“命名上下文”或“后缀”。

LDAP DIT 中的每个位置都对应其各自的 Distinguished Name（简称 DN）。例如，DIT 中的用户凭据可按主机域、部门和人员姓名进行存储。

当您登录到 LDAP 服务器并准备发起对用户或组的搜索时，这一过程称为“绑定”。本质上，绑定就是对用户的密码凭证进行身份验证的过程。

绑定后，每个用户各属性的名称会缩写为便于记忆的字符串，例如：“cn”表示“common name”，“sn”表示“surname”，“c”表示“country”，“mail”表示“email address”，“ou”表示组织单位，“dc”表示“domain component”。

树顶的任何 DN 都优先于其下方的条目。因此，可以将 DIT 视为一种瀑布式结构，逐级向下延伸，形成一个高度结构化、按层级顺序组织的目录系统。

事实上，DN 出现的位置本身就说明了它在目录中的架构：它位于逗号之间，并通过等号在语法上列出搜索条件。

example.com 的一个 DN 示例可能如下所示：

["uniqueIdentifier=85317,dc=person,s=state,c=us,dc=example,dc=com"]

一个完整的 DIT 架构可能如下所示：

An DIT schema in the form of an org chart

如您所见，LDAP 并不是一种可以在一周内，甚至一个月内，就为整个企业轻松上手并完成部署的东西。手动管理 LDAP 往往流程复杂，而且让人非常头疼。事实上，Foxpass 正是在这种挫败感中诞生的！

Foxpass 内置了一个简洁直观的仪表盘，让为员工分配组和权限比 OpenLDAP 轻松得多。

借助 Foxpass，几分钟内即可部署简单易用的 Cloud LDAP 解决方案，而不是几天或几周。Foxpass 让凭证、访问和安全管理变得前所未有地轻松——亲自试试看，就知道了。

Screenshot of how to add an LDAP group

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