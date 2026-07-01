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了解 IAM 和网络安全的数据驻留

Foxpass Team
阅读时间：5分钟
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随着组织业务扩展到多个地区并不断加强安全态势，数据驻留已成为身份与访问管理（IAM）、证书服务、RADIUS 身份验证和目录服务的核心要求。从欧盟的 GDPR 到澳大利亚隐私原则（APPs）等合规框架，越来越要求企业了解身份数据存储在哪里，以及这些数据是如何受到保护的。

为满足这些期望，Foxpass 在欧盟、澳大利亚和北美运营专用的区域数据堆栈，让客户能够灵活选择其身份验证数据、日志和身份映射的处理与存储位置。这是 Foxpass 对全球合规承诺的基础组成部分。

数据驻留与数据主权：有什么区别？

尽管这些术语经常被混用，但它们服务于不同的合规需求：

数据驻留：数据存储的位置，通常是合规框架、采购团队或合同的要求。示例：

  • “所有欧盟客户数据都必须存储在欧盟境内。”

  • “身份验证日志必须保留在澳大利亚境内。”

数据主权：根据数据的实际存储位置，适用哪些法律。例如：

  • 存储在欧盟的数据必须符合 GDPR 标准。

  • 存储在 AU 的数据受《澳大利亚隐私法》和 APPs 管辖。

  • 美国/北美数据受地区法规和合同控制约束。

简而言之：驻留 = 位置，主权 = 法律管辖权

Foxpass 让客户能够兼顾这两点，允许组织选择符合当地监管要求的区域数据堆栈，从而掌握控制权。

Foxpass 如何处理跨区域数据驻留

Foxpass 的架构专为满足监管合规清晰性和高性能而设计。

欧盟和澳大利亚堆栈： 区域内处理和复制

  • 身份验证数据、日志、目录元数据以及证书相关事件均在区域内处理和存储。

  • 这些技术栈可为有严格 GDPR 或 APP 数据驻留要求的客户提供支持。

北美 Stack：立足区域，兼具全球性能

  • 北美环境是我们全球布局的一部分。

  • 权威数据存储和核心处理仍然锚定在北美，以确保一致性并满足监管要求。

  • 全球边缘节点可加速全球分布式团队的身份验证请求。

这种模式在保持合规完整性的同时，为国际用户提供低延迟的 RADIUS、LDAP 和证书验证性能。

为什么数据驻留对 IAM、身份验证和 PKI 至关重要

身份数据、身份验证日志、组成员资格、证书签发记录和访问历史通常属于受监管的类别。在现代合规框架中，这些被视为敏感的运营安全数据，因此必须据此进行治理。

这会影响：

  • 基于证书的身份验证（CBA）

  • RADIUS 和 LDAP 身份验证日志

  • 目录同步和身份映射

  • BYOD 证书签发记录

  • 由 MDM 驱动的 SCEP 注册日志

  • SSH 密钥和基于角色的授权数据

推动数据驻留要求的常见合规因素包括：

GDPR（欧盟）

  • 要求合法处理，并对数据传输实施严格规定。

  • 控制者必须确保身份数据保留在欧盟境内，除非已采取充分的保护措施。

ISO 27001 / ISO 27017

  • 强调对敏感数据实施地理限制，并提供清晰的数据流文档。

  • 数据驻留可缩小审计范围，并减少向第三国传输数据所需的文档。

SOC 2

  • 对地理位置没有硬性规定，但审计人员要求清晰说明数据流向和存储位置。

  • 按地区划分的技术栈可简化审计说明，并减少例外处理。

澳大利亚隐私法案 & APPs（AU）

  • APP 8 要求在向澳大利亚境外披露个人数据时实施严格管控。

  • 在境内存储身份验证数据有助于组织避免进行跨境披露评估。

行业控制功能（金融、政府、高等教育、医疗保健）

  • 许多采购团队要求数据必须在同一区域内处理，才会批准 IAM 或 PKI 供应商。

Foxpass 如何帮助满足数据驻留要求

Foxpass 支持其所有核心服务在不同地区的合规需求，包括 Cloud RADIUSCloud LDAPCloud PKISSH Key ManagementDirectory Sync

特定区域的技术栈可为您提供：

  • 为欧盟和澳大利亚身份数据提供区域内处理

  • 以北美为锚点的数据控制，并结合全球边缘节点，加速身份验证请求

  • 通过尽量减少跨境数据流动，降低审计复杂性

  • 每个区域内的本地冗余，确保身份验证可靠

  • 降低跨国团队执行证书或基于身份的身份验证时的延迟

  • 清晰且有据可查的数据流边界，便于通过 GDPR、APP、ISO 或 SOC 2 审查

哪些内容会保留在您的所在地区：

  • 用户身份验证日志

  • RADIUS、LDAP 和 BYOD 入职事件

  • 证书注册记录（Cloud PKI / SCEP）

  • 目录同步元数据

  • 策略和组成员身份映射

  • 已配置的角色和访问控制列表

  • SSH 密钥元数据

这可在保持全球分布式团队性能表现的同时，确保强有力的隐私保护与合规态势。

数据驻留：零信任的赋能因素

零信任安全取决于：

  • 持续验证

  • 强大的身份信号

  • 可审计的访问轨迹

  • 区域绑定的安全日志

  • 基于证书的信任

  • 设备状态强制执行

Foxpass 的区域架构强化了这一模型的各个环节，确保身份数据在必须本地存储的地方保持本地，同时无论团队在哪里办公，身份验证都能保持快速。

摘要

对于遵循 GDPR、ISO 27001、SOC 2、澳大利亚隐私原则以及现代零信任框架运营的组织而言，数据驻留如今已成为一项核心要求。借助 Foxpass 在欧盟、澳大利亚和北美的区域隔离数据堆栈，团队可获得以下优势：

  • 面向欧盟和澳大利亚客户的区域内处理

  • 以北美为锚点的存储，支持全球运营

  • 全球边缘节点可实现快速身份验证，无需迁移核心数据

  • 降低合规负担

  • 明确的司法管辖控制

  • 改进了基于证书和基于身份的身份验证性能

Foxpass 确保您的身份数据按照法规要求在指定地区存储和处理，同时仍能提供现代组织所期望的全球性能。

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