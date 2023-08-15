锁定学校的 Wi-Fi 网络

Wi-Fi 安全是学校 IT 基础设施的致命弱点。 您需要一种解决方案来填补网络中的这个漏洞，但设置和管理起来却很容易。 保护您的隐私，保护您的数据，并保持对 Foxpass RADIUS 的合规性。