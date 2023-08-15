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锁定学校的 Wi-Fi 网络

Wi-Fi 安全是学校 IT 基础设施的致命弱点。 您需要一种解决方案来填补网络中的这个漏洞，但设置和管理起来却很容易。 保护您的隐私，保护您的数据，并保持对 Foxpass RADIUS 的合规性。

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Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education
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设置好就算了。 Foxpass 将自动保护您免受未经授权的访问，无论是来自网络攻击还是来自恶意的个人 - 即使您的人员和设备数量增加。

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博客

Wi-Fi 安全在学校中的重要性

尽管许多人相信他们的Wi-Fi网络是安全的，但潜伏的漏洞暴露了严重的危险。

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信息图

Wi-Fi 安全信息图

通过我们令人大开眼界的信息图，探索不安全的 Wi-Fi 令人震惊的现实。 发现有关网络攻击、数据泄露和其他迫在眉睫的危险的惊人统计数据。

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手册

Foxpass Wi-Fi 安全手册

了解 Foxpass 如何保护您的数据和网络免受未经授权的访问、数据泄露和勒索软件攻击。

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案例分析

案例分析

Allbirds通过实施 Foxpass RADIUS成功地为其全球办事处保护了Wi-Fi，RADIUS是一种简单的集中式解决方案，可提供更高的安全性和高效的无线访问管理。

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自动保护您的 Wi-Fi 网络

设置好就算了。 它会自动保护您免受未经授权的访问，无论是网络攻击还是出于恶意的个人的侵害，即使您的人员和设备数量都在增长。

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