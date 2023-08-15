锁定学校的 Wi-Fi 网络
Wi-Fi 安全是学校 IT 基础设施的致命弱点。 您需要一种解决方案来填补网络中的这个漏洞，但设置和管理起来却很容易。 保护您的隐私，保护您的数据，并保持对 Foxpass RADIUS 的合规性。
Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education
博客
Wi-Fi 安全在学校中的重要性
尽管许多人相信他们的Wi-Fi网络是安全的，但潜伏的漏洞暴露了严重的危险。
信息图
Wi-Fi 安全信息图
通过我们令人大开眼界的信息图，探索不安全的 Wi-Fi 令人震惊的现实。 发现有关网络攻击、数据泄露和其他迫在眉睫的危险的惊人统计数据。
手册
Foxpass Wi-Fi 安全手册
了解 Foxpass 如何保护您的数据和网络免受未经授权的访问、数据泄露和勒索软件攻击。
案例分析
案例分析
Allbirds通过实施 Foxpass RADIUS成功地为其全球办事处保护了Wi-Fi，RADIUS是一种简单的集中式解决方案，可提供更高的安全性和高效的无线访问管理。
自动保护您的 Wi-Fi 网络
设置好就算了。 它会自动保护您免受未经授权的访问，无论是网络攻击还是出于恶意的个人的侵害，即使您的人员和设备数量都在增长。