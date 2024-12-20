Splashtop Secure Workspace 与尾标

特温盖特的最佳替代品
Twingate 提供了基本的 ZTNA 功能，而 Splashtop Secure Workspace 则更进一步，提供了一个全面的策略驱动平台，旨在简化部署、增强安全性并提供高级功能。 在本比较中，我们将说明为什么 Splashtop Secure Workspace 是满足企业安全需求的最佳选择。
Splashtop Secure Workspace 与 Twingate 的比较
Splashtop Secure Workspace
特温盖特
主要重点
全面的 ZTNA 解决方案，确保应用程序、终端和互联网访问的安全
资源级访问的 ZTNA
基础架构
具有自动连接器的集中式政策驱动平台
点对点、cloud 架构
零信任模式
通过身份、上下文和基于设备的控制，完全遵循零信任原则
执行最小权限、特定资源访问策略
访问控制
对用户、群组、应用程序和端点进行全面的访问控制
基于身份和上下文的资源级访问
加密
端到端加密会话，可执行更多策略
使用 TLS 的点对点加密连接
设备姿态检查
全面支持设备状态执行
部分支持
无代理访问
支持无代理访问 RDP、SSH 和网络应用程序
有限，主要基于代理
应用发现
通过 AD 或 AWS 集成自动发现应用程序并编制目录
不支持
即时访问 (JIT)
为临时、有时限的资源访问提供 JIT 访问权限
不支持本地 JIT
安全互联网访问
是，包括安全网关 (SWG) 和 DNS 过滤
不支持
数据丢失防护（DLP）
是，支持内容过滤和 DLP 策略
不支持
远程故障排除
是，可从门户网站进行远程故障诊断
不支持
远程浏览器隔离 (RBI)
是，包括用于安全浏览的 RBI
不支持
会话监控和录制
全面的会话监控和记录
有限公司
选择Splashtop Secure Workspace 而不是 Twingate 的 5 个理由
全面的零信任安全性：Splashtop Secure Workspace 完全遵循零信任原则，提供先进的身份、上下文和基于设备的访问控制。
先进的内置安全工具：包括安全 Web 网关 (SWG)、远程浏览器隔离 (RBI) 和数据丢失防护 (DLP) 等功能，可增强 Twingate 功能以外的安全性。
灵活简便的部署：与 Twingate 基于代理的方法相比，使用 CLI 命令进行自动设置可确保更快、更高效的部署。
支持无代理访问：无需代理即可无缝连接到 RDP、SSH 和网络应用程序，Twingate 并不完全支持这一功能。
增强的监控和故障排除功能：全面的会话监控、记录和远程故障排除工具可确保更好地了解和控制网络。