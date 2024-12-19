Splashtop Secure Workspace 与 OpenVPN 的比较

OpenVPN 的最佳替代方案
虽然 OpenVPN 提供传统的 VPN 功能，但它缺乏现代企业所需的灵活性和高级安全功能。 Splashtop Secure Workspace 提供下一代零信任网络访问 (ZTNA) 解决方案，将细粒度访问控制、出色的可扩展性和无缝用户体验结合在一起，重新定义了安全远程访问所能实现的目标。
Splashtop Secure Workspace 与 OpenVPN 比较
Splashtop Secure Workspace
OpenVPN
核心功能
零信任网络访问 (ZTNA)，实现安全的细粒度资源访问
用于网络访问的传统 VPN
基础架构
云优先 ZTNA，政策驱动访问
基于服务器的集中式 VPN
设置和部署
通过 CLI 和集中管理简化连接器设置
需要 VPN 服务器设置和手动客户端安装。 安装和维护需要大量专业技术知识
访问的粒度
根据策略对每个应用程序/资源授予高度细粒度的访问权限
连接后可广泛访问网络
有条件访问
基于用户、设备、位置、时间等的动态条件访问
有限；需要手动配置
政策执行
集中、动态的政策执行
静态配置；更改需要手动更新
可扩展性
专为企业环境设计的云原生可扩展性
扩展复杂；可能需要额外的硬件和配置
性能
通过直接访问应用程序优化性能，减少不必要的路由选择
通过中央 VPN 服务器进行流量路由可能造成的延迟
用户体验
通过统一门户或应用程序启动器实现无缝访问
需要手动启动 VPN 连接
身份供应商集成
内置 IdP 并与多个 IdP（SAML、OIDC、OAuth2）无缝集成；支持社交登录
支持外部验证，但需要手动设置
平台支持
支持多种平台，提供客户端和无代理选项
需要各种平台的客户端 (Windows,MacOS, Linux, iOS,Android)
自动化和应用程序接口
为自动化和集成提供强大的应用程序接口支持
自动化程度有限，可能需要编写脚本
合规性支持
支持合规性（如 HIPAA、GDPR）的内置功能，如详细日志& 会话监控/记录
需要手动配置以符合标准。 只有基本日志记录，没有监控功能
高级安全功能
应用发现
是；通过活动目录集成或 AWS EC2 扫描
不支持
多租户支持
是；支持隔离的多租户，非常适合MSPs
有限公司
安全上网（SWG、DNS 过滤）
是；包括 SWG、DNS 过滤和 SSL 检查
基本或无
设备姿态检查
是；在允许访问前强制执行设备合规性
有限公司
远程故障排除
是；包括直接从管理门户进行远程故障排除
本机不支持
即时访问 (JIT)
是；提供临时、有时限的访问，无需安装代理
不支持
Splashtop Secure Workspace 优于 OpenVPN 的 5 个原因
零信任网络访问（ZTNA）架构：与 OpenVPN 的广泛网络访问不同，Splashtop Secure Workspace 提供对单个应用程序和资源的细粒度、策略驱动访问，从而提高了安全性。
简化设置和管理：Splashtop 通过简化的连接器设置、集中管理和最少的手动配置，消除了传统 VPN 的复杂性。
动态条件访问：使用 Splashtop，可根据用户、设备、位置和时间动态授予访问权限，确保每个连接的最佳安全性。
云原生可扩展性：Splashtop 可与您的业务共同成长，无需额外硬件或复杂配置即可轻松扩展。
高级安全功能：Splashtop 包括安全 Web 网关 (SWG)、DNS 过滤、设备状态检查和会话监控等功能，所有这些功能都超越了 OpenVPN 的基本安全功能。