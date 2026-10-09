漏洞背景
先弄清楚应该先解决什么问题。
AI 汇总的每台设备的 CVE 洞察信息。
CISA KEV 标志突出显示正在被积极利用的漏洞。
CVE 与 KB 和操作系统之间的关联展示了如何快速修复每个漏洞。
硬件和软件清单，包括每个终端的运行状况。
实时修补和修复
现在就修复，不要等到下次同步。
按需或按您的计划修补Windows 、 MacOS和第三方应用程序。
完全控制扫描、更新和重启计划。
查看更新失败的具体原因，并更快地解决问题。
修复远程控制、脚本和后台工具的问题，同时不中断最终用户。
可供审计的证据
拿出报告证明事情已经完成。
包含完整审计追踪的成功和失败报告。
只需几秒钟，即可通过完整的软件清单回答“哪些软件安装在哪些位置？”这个问题。
详细记录每一项操作，以支持合规性和取证审查。
覆盖所有端点
负责维护所有设备。
将未注册到 Intune 的设备（例如实验室、测试和承包商的机器）纳入相同的补丁管理和可见性范围。
适用于Windows 、 MacOS和 Linux 的无人值守远程控制。
一个控制台即可完成补丁管理、自动化、监控和支持。
Splashtop AEM 与 Intune 的优势
更快地弥补安全漏洞
缩短操作系统和第三方应用程序中漏洞出现到修复之间的时间。
首次接触即解决问题
在一个会话中诊断并解决问题，无需在工具或团队之间传递工单。
随时准备接受审计。
审计人员随时要求提供清晰的证据，无需手动编制报告。
降低成本
每个终端每月不到 1 美元，随着业务增长可享受批量定价，而且无需更换 Intune。
简化IT运营
更少的工具、更少的合同，以及更少的切换时间。
适用于所有环境
通过单个控制台管理一个站点或多个客户端环境，而无需改变团队的工作方式。