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Intune + Splashtop

利用自主端点管理实现闭环

确保所有终端设备都已打好补丁、获得支持并随时准备接受审计，包括 Intune 之外的终端设备。

免费试用安排演示

漏洞背景

先弄清楚应该先解决什么问题。

  • AI 汇总的每台设备的 CVE 洞察信息。

  • CISA KEV 标志突出显示正在被积极利用的漏洞。

  • CVE 与 KB 和操作系统之间的关联展示了如何快速修复每个漏洞。

  • 硬件和软件清单，包括每个终端的运行状况。


实时修补和修复

现在就修复，不要等到下次同步。

  • 按需或按您的计划修补Windows 、 MacOS和第三方应用程序。

  • 完全控制扫描、更新和重启计划。

  • 查看更新失败的具体原因，并更快地解决问题。

  • 修复远程控制、脚本和后台工具的问题，同时不中断最终用户。


可供审计的证据

拿出报告证明事情已经完成。

  • 包含完整审计追踪的成功和失败报告。

  • 只需几秒钟，即可通过完整的软件清单回答“哪些软件安装在哪些位置？”这个问题。

  • 详细记录每一项操作，以支持合规性和取证审查。


覆盖所有端点

负责维护所有设备。

  • 将未注册到 Intune 的设备（例如实验室、测试和承包商的机器）纳入相同的补丁管理和可见性范围。

  • 适用于Windows 、 MacOS和 Linux 的无人值守远程控制。

  • 一个控制台即可完成补丁管理、自动化、监控和支持。


Splashtop AEM 与 Intune 的优势

  • Configurable Alerts icon

    更快地弥补安全漏洞

    缩短操作系统和第三方应用程序中漏洞出现到修复之间的时间。

  • 首次接触即解决问题

    在一个会话中诊断并解决问题，无需在工具或团队之间传递工单。

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    随时准备接受审计。

    审计人员随时要求提供清晰的证据，无需手动编制报告。

  • 降低成本

    每个终端每月不到 1 美元，随着业务增长可享受批量定价，而且无需更换 Intune。

  • 简化IT运营

    更少的工具、更少的合同，以及更少的切换时间。

  • 适用于所有环境

    通过单个控制台管理一个站点或多个客户端环境，而无需改变团队的工作方式。

通过持续端点操作扩展 Intune

使用 Splashtop AEM 对风险进行优先级排序，按需进行补救，并记录每个操作。

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