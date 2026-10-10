适用于 100 个端点的功能完整免费套餐。
简单、分级定价，可根据您的端点数量进行调整，适用于 100 个以上的端点（最低 150 个端点）。技术支持仅包含在付费套餐中。
按月支付或选择按年支付可节省 16%。
按年付费立省16%。
在以下情况下，您需要购买订阅
您使用 Agentic Packr 的终端节点已超过 100 个。免费套餐最多支持 100 个终端节点。如果要用于 101 个或更多终端节点，则需要付费订阅。付费订阅起步为 150 个终端节点。如果终端节点数量不超过 150 个，无论具体是多少，都可以使用 150 终端节点基础套餐。
希望获得我们的技术支持团队的协助。免费计划包含对支持知识库的访问权限，但如需个人协助，则需要订阅。
您希望每月打包超过 5 个自定义应用。 如果每月需要打包或重新打包更多应用，则需要升级到付费订阅。
您可以在线订阅，或联系我们的销售团队获取进一步帮助。
在线订阅：首先，注册 Agentic Packr 账户。然后，在控制台中，点击您的用户名、My account、Manage Subscription，即可订阅并通过信用卡支付。
联系销售：如果您需要销售协助，或需要通过其他方式支付批量许可证费用，我们的团队随时准备为您提供帮助。点击这里联系销售。
最多 100 个端点免费。付费套餐最低 150 个端点，按量定价并享受折扣，每个端点每年 $3.00 起，端点数量从您的 Intune 租户中实时读取。
这是一个免费的全功能套餐，可从已发布的目录中访问应用，并且每月最多可打包 5 个自定义应用。不包含客户支持。
如果想测试更多端点或更多自定义应用，也可以选择免费试用。试用结束后，可以选择支持 100 个端点的免费套餐，或选择按月/按年付费套餐继续使用。如果试用结束后超过 100 个端点限制，且在 7 天内未购买，服务将被暂停。
Splashtop Agentic Packr 提供四个定价层级，且在更高层级中，额外端点的成本更低。
入门版：前 500 个终端节点（最低 150 个）
商业版：终端 501-1500
规模：终端设备 1501-15000
企业版：终端 15000+
以下是 3000 个终端节点的定价计算示例
如果您购买的是适用于 3000 个终端的 Agentic Packr，价格将按以下方式计算：500 个按 Starter 层级价格计费 + 1000 个按 Business 层级价格计费 + 2000 个按 Scale 层级价格计费。
想查看适用于特定终端数量的价格？
可在 Agentic Packr 控制台的“我的账户”下的“订阅”中使用价格计算器。
您也可以联系我们的销售团队。