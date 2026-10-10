跳转到主要内容
Splashtop 首页
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用

Splashtop Agentic Packr 定价

适用于 100 个端点的功能完整免费套餐。

简单、分级定价，可根据您的端点数量进行调整，适用于 100 个以上的端点（最低 150 个端点）。
技术支持仅包含在付费套餐中。

按月支付或选择按年支付可节省 16%。

按年付费立省16%。

终端数量每个终端每年的价格（按年计费）
150-500¥21.30
501-1、500¥17.75
1501-15000¥15.98
超过15000¥14.20
免费开始试用联系我们

常见问题解答

我什么时候需要购买订阅？
如何订阅？可以在线订阅吗？
费用是多少？
免费套餐包含哪些内容？
分级定价是如何运作的？

适用于最多 100 台终端设备的全功能免费套餐

免费开始联系我们
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号