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Splashtop 功能完善，价格优惠！
我们迫不及待地想向您介绍 Splashtop On-Prem。 以下是这款提供企业级功能的下一代远程访问解决方案可以为您带来的好处。
多合一远程访问与支持
员工能够远程访问 Windows、Mac 和 Linux 工作计算机，可以像平常一样使用 Adobe、Autodesk 等应用程序。
IT 团队可以通过远程访问计算机和移动设备提供按需“帮助台”支持，并为无人值守的计算机提供远程支持。
可以选择指定员工远程访问许可证和并发技术员许可证的组合满足自己的需求。
安全性与合规性
将 Splashtop On-Prem Gateway 安装在 DMZ 中或防火墙后面。远程会话在本地网络上或者可路由的网络可以通过点对点连接，在跨网络的情况下可以通过 Splashtop On-Prem Gateway 进行桥接。
强大的安全功能与实践：采用 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2、设备身份验证、双因素身份验证等
可记录活动并生成报告。
Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、OC 3和 GDPR 的要求
Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规
易用性和效率
获得集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话
获得用户友好、直观易用的界面，无需进行导航培训
获得可提高工作效率的会话中功能
活动目录
为了简化部署和维护，Splashtop可以使用Active Directory轻松配置用户帐户，并通过Active Directory验证/授权每个用户会话请求。