如何设置远程桌面
第1步：创建 Splashtop 帐户
免费试用
首先，需要创建 Splashtop 帐户。可以通过免费试用 Splashtop Business Access 创建用户帐户。创建帐户并开始免费试用，无需信用卡或任何担保。
第2步：下载 Splashtop Business 应用至主控端设备
下载 Splashtop Business 应用至主控端设备，可以是电脑、平板或移动设备。该应用支持 Windows、Mac、iOS（iPhone 和iPad）、安卓和 Chromebook。
第3步：安装 Splashtop Streamer 至被控端设备
将 Splashtop Streamer 部署到希望远程访问的 Windows、Mac 或 Linux 电脑上。可通过以下两种方式：
1.从 Splashtop Web 控制台创建部署链接，然后将下载链接发送到要远程访问的电脑。在该电脑上打开此链接，下载 Splashtop Streamer 后连接到您的帐户。
2. 如果已订购 Splashtop Business Access，可以被控端电脑上下载 Login Streamer，然后输入用户名和密码，将该电脑连接到您的帐户。（Windows EXE 下载、Mac DMG 下载）
第4步：在 Splashtop Business 应用中启动远程连接
Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 应用安装完成后，即可随时使用该应用发起远程桌面连接！打开 Splashtop Business 应用，则会看到已安装 Splashtop Streamer 的计算机列表。该列表中的计算机是您可以远程访问的计算机。只需在列表中单击您希望访问的计算机，即可启动远程连接！