Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 应用安装完成后，即可随时使用该应用发起远程桌面连接！打开 Splashtop Business 应用，则会看到已安装 Splashtop Streamer 的计算机列表。该列表中的计算机是您可以远程访问的计算机。只需在列表中单击您希望访问的计算机，即可启动远程连接！