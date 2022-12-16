跳转到主要内容
Splashtop
免费试用

如何设置远程桌面

查看如何快速设置 Splashtop 远程桌面软件，以使用任意其他设备访问远程计算机。

请注意，如果通过组织的 Splashtop 帐户使用 Splashtop，IT 管理员将发送设置说明。

User signing up for a Splashtop Trial

第1步：创建 Splashtop 帐户

首先，需要创建 Splashtop 帐户。可以通过免费试用 Splashtop Business Access 创建用户帐户。创建帐户并开始免费试用，无需信用卡或任何担保。

免费试用
Splashtop Business has been installed on the devices you want to connect from

第2步：下载 Splashtop Business 应用至主控端设备

下载 Splashtop Business 应用至主控端设备，可以是电脑、平板或移动设备。该应用支持 WindowsMac、iOS（iPhoneiPad）、安卓Chromebook

Splashtop Streamer has been installed on the device you want to connect into

第3步：安装 Splashtop Streamer 至被控端设备

将 Splashtop Streamer 部署到希望远程访问的 Windows、Mac 或 Linux 电脑上。可通过以下两种方式：

1.从 Splashtop Web 控制台创建部署链接，然后将下载链接发送到要远程访问的电脑。在该电脑上打开此链接，下载 Splashtop Streamer 后连接到您的帐户。

2. 如果已订购 Splashtop Business Access，可以被控端电脑上下载 Login Streamer，然后输入用户名和密码，将该电脑连接到您的帐户。（Windows EXE 下载Mac DMG 下载

第4步：在 Splashtop Business 应用中启动远程连接

Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 应用安装完成后，即可随时使用该应用发起远程桌面连接！打开 Splashtop Business 应用，则会看到已安装 Splashtop Streamer 的计算机列表。该列表中的计算机是您可以远程访问的计算机。只需在列表中单击您希望访问的计算机，即可启动远程连接！

开始使用 Splashtop 远程桌面软件

立即开始试用订阅新闻
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号