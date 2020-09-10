Splashtop Business Access

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仅1名许可用户
Business Access Solo
最多可访问2台计算机
CN¥35/月
CN¥420/年
面向个人用户与小型团队
Business Access Pro
每个许可证最多可访问10台计算机
最低CN¥57.75 /月
CN¥693/年
Sso Integration, Granular Permissions, Scheduled Access And More!
Enterprise
方案对比
|Business Access Solo
|Business Access Pro
|Business Access Performance
|每个许可证包含 # 台计算机
2
10
10
|高性能
|强大的安全性
|从任何设备访问
|易于部署
|文件传输
|远程打印
|多对多监视器
|用户角色和访问管理
|聊天（会话中和会话外）
|通过网络链接共享屏幕
|远程重启和局域网唤醒
|会话录制
|两个用户进入一台计算机
|远程触控笔
|USB 设备重定向
|麦克风直通
|超高质量音频（256k 或 384k）
|YUV 4:4:4（色彩精度更高）
- 每个许可证包含 # 台计算机: 2
- 高性能
- 强大的安全性
- 从任何设备访问
- 易于部署
- 文件传输
- 远程打印
- 多对多监视器
- 用户角色和访问管理
- 聊天（会话中和会话外）
- 通过网络链接共享屏幕
- 远程重启和局域网唤醒
- 会话录制
- 两个用户进入一台计算机
- 远程触控笔
- USB 设备重定向
- 麦克风直通
- 超高质量音频（256k 或 384k）
- YUV 4:4:4（色彩精度更高）
主要功能
高性能
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
从任何设备访问
随时随地远程连接！可任意 Windows、Mac、iOS、安卓设备和 Chrome 浏览器/Chromebook 在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。还可以从同一应用程序访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。只需在所有主控端远程访问设备上安装免费版 Splashtop Business 应用。
安全托管访问
管理远程访问的用户和内容。团队管理员可直接从 Splashtop 网络控制台管理计算机访问权限。允许整个团队、特定角色或个别用户访问所有计算机。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
文件传输
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
远程打印
在远程计算机上运行，然后在本地打印机上打印！直接在远程会话中打印，选择 Splashtop 远程打印机驱动程序，将打印任务发送到本地打印机。无需传输文件或发送电子邮件。
专业功能
远程重启和局域网唤醒
远程重启或唤醒计算机。可以从 Splashtop 应用或网络控制台重启远程计算机。远程唤醒要求目标计算机支持“局域网唤醒”功能并通过网线连接（同一网络须有一台计算机接通电源才能桥接 WoL 数据包）。
Performance 功能
4:4:4 色彩
体验更高的色彩和图像质量。4:4:4 色彩模式提供更加准确的颜色、对比度和图像细节。
Performance 功能
高保真音频
调整至超高音频比特率，以进行精细化声音剪辑、AV 同步和后期制作。
Performance 功能
远程触控笔
远程会话期间使用触控笔设备的压力、方向、倾斜度、大小等远程触控笔功能也可以与 USB 设备重定向一起使用。
Performance 功能
USB 设备重定向
精确地远程办公。使用本地计算机上的 USB 设备，就像插在远程计算机一样。启用 3D 鼠标支持，通过 3D 建模软件提高工作效率。支持自定义游戏手柄和控制器，提升游戏开发水平。
Performance 功能
远程麦克风
通过远程计算机虚拟连接本地麦克风输入，实时访问所需应用。通过远程麦克风功能，无缝使用录音软件、会议软件、听写软件等，就像在远程计算机上使用这些软件一样。
开始免费试用
Splashtop 的不同之处
- 高性能远程访问 帧率可达60fps
- 安全合规 值得信赖
- 客户至上的服务
客户满意评论
简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。
Octavio Abea - Compatek
客户满意评论
我们所有的用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。
Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services
客户满意评论
使用 TeamViewer 的时候，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。价格也很合理
Heather Klassen - Owner, Grey Owl Bookkeeping
客户满意评论
Splashtop 安全可靠，各项功能都非常好用，特别是新增的多显示器功能。价格也非常合理。我帐户上的大多是需要我帮助的朋友或家人的电脑，对于这种使用频率不是特别高的情况，订购 LogMeIn 这种软件就非常不划算。
Dan House - Asentria Corporation
客户满意评论
没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。
Octavio Abea - Compatek
客户满意评论
我们所有的用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。
Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services
我们非常重视安全性
安全基础架构
Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
常见问题
是否提供按月付费？
不好意思，我们只能按年计费。我们的业务订阅都是按年计费的，因此我们可以提供优异的价格。
如果要访问10台以上的电脑怎么办？
只需添加更多用户许可证即可。两个用户许可证最多允许2个人访问20台计算机。 10个用户许可证共享对100台计算机的访问权限。如果您以IT或支持专业人员的身份为其他人提供计算机支持，建议您使用Splashtop SOS。对于支持其他公司的MSP，我们建议使用Splashtop Remote Support。
一次能访问多少台电脑？
您可以在一台计算机上一次访问任何一台或所有计算机（Solo最多可以访问2台，Pro最多可以访问10台）。或从移动设备上一次访问一台计算机。
多名用户能同时访问同一台计算机吗？
是的，如果所有用户和电脑都在同一个帐户中，则可以通过 Business Access Pro 实现。为2名用户购买 Business Access Pro，这2名用户共可访问2×10=20台电脑。可为用户指定允许访问的电脑。两名用户甚至可以同时远程访问同一台电脑。
如何升级或添加到现有订购？
在网络控制台（my.splashtop.com），点击右上角的帐户名称，然后选择订购。
什么是用户？
用户是用他们的电子邮件地址登录到Splashtop帐户的个人。例如用户Bob购买订阅，然后Bob最多可以访问10台远程计算机。如果Vivian希望远程访问计算机，则需要为Vivian单独订阅。
如何下载 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、安卓等主控端设备上安装 Splashtop Business 应用。
如不想在主控端设备上安装软件，也可下载 Splashtop Business 的便携版应用，但仅限 Windows。
在 Windows、Mac 等被控端设备上安装 Splashtop Streamer。
如何开启我的 Splashtop Business Access Performance 功能？
可以在 Splashtop 应用中打开或调整 4:4:4 色彩、高保真音频等功能。请按照我们的分步指南操作。