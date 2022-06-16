Splashtop 任命新渠道主管，不断加强美洲合作伙伴计划

公司不断扩大渠道重点，以满足对随时随地工作和教育的远程访问和支持解决方案不断增长的需求

2021年9月15日 加利福尼亚州圣何塞：下一代远程访问和远程支持解决方案提供商 Splashtop 今日宣布，为不断加强其美洲合作伙伴计划，将任命 Justin Windsor 为美洲渠道主管。Windsor 的加入表明，为满足对远程访问和支持解决方案快速增长的需求，为培养与合作伙伴、VAR 以及 MSP 的合作关系，Splashtop 已迈出关键一步。

加入 Splashtop 之前，Windsor 在信息技术和服务公司 Zadara 担任渠道经理。他在企业终端用户、教育和政府销售领域有超过十年的销售管理经验。

Splashtop 美洲销售主管 Grant Murphy 说：“过去一年半里，我们了解到，远程和混合数字访问对于任何企业或学习环境当前和未来的成功都至关重要。Justin 的加入让我们非常高兴，他将负责扩展和监管我们在美洲的转售渠道，包括合作伙伴、VAR 和 MSP，以应对我们工作和学习方式的新常态。”

Windsor 说：“很高兴可以加入 Splashtop，可以进一步扩展公司的渠道计划。Splashtop 正处于迅猛发展时期，其产品非常出色；同时，现在也是远程解决方案发展的全盛时期，我此时加入 Splashtop 正是恰逢其时！”

随着远程工作的增加，网络安全风险加剧，Splashtop对其安全基础设施进行了大量投资 ，并成立了一个由当今领先的网络安全专家组成的安全咨询委员会。 Splashtop远程访问和远程支持解决方案符合或支持我们的客户，符合行业和政府的标准和法规 ，包括SOC 2、GDPR、CCCPA和HIPAA。

Splashtop解决方案被全球20多万家企业和3000万终端用户使用，包括大型银行、执法部门、教育机构、政府机构、地方政府和政府承包商。 它的解决方案经常在第三方评论网站上名列前茅，而且该公司拥有行业内最好的净促销员得分。

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